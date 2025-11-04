Όχι μόνο για τις υποκριτικές ικανότητες αλλά και για την γοητεία του ξεχωρίζει τώρα ο ηθοποιός Τζόναθαν Μπέιλι, καθώς ανακυρήχθηκε ο «πιο σέξι εν ζωή άνδρας» για το 2025 από το περιοδικό People, τίτλος που επιβεβαιώνει τη δημοφιλία και τη λάμψη του.

Η ανακοίνωση έγινε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στην εκπομπή «The Tonight Show» με παρουσιαστή τον Τζίμι Φάλον, ο οποίος είχε την ευκαιρία να αποκαλύψει τα «σπουδαία νέα» κατά τη διάρκεια του επεισοδίου. «Είναι τιμή», σχολίασε ο Μπέιλι γελώντας. «Θέλω να πω, Τζίμι, σε ευχαριστώ πολύ που απέρριψες εσύ τη θέση για να μπορέσω να είμαι εγώ εδώ», συνέχισε.

Σε συνέντευξή του στο People, ο Μπέιλι εξέφρασε την έκπληξη και τη χαρά του για τη διάκριση: «Είναι τεράστια τιμή και, φυσικά, νιώθω απίστευτα κολακευμένος. Είναι όμως και εντελώς παράλογο! Το κρατούσα μυστικό, οπότε ανυπομονώ να το μάθουν οι φίλοι και οι συγγενείς μου. Πολλοί από αυτούς θα θυμώσουν που δεν τους το είπα, αλλά τελικά ξέρω ότι θα χαρούν. Με έχουν δει να μεγαλώνω και ξέρουν ποιος είμαι πίσω από τη “μάσκα” του σέξι άνδρα. Ξέρουν όλα μου τα μυστικά», δήλωσε ο 37χρονος ηθοποιός.

Ο ίδιος θυμήθηκε και τα παιδικά του χρόνια λέγοντας: «Ως παιδί ήμουν ενθουσιώδης, ίσως και λίγο ενοχλητικός. Δύσκολα ηρεμούσα. Δεν νομίζω ότι μεγάλωσα ποτέ θεωρώντας τον εαυτό μου σέξι», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας πως με τον καιρό έμαθε να νιώθει πιο άνετα με τον εαυτό του.

«Καθώς ωρίμαζα, υπήρξαν στιγμές που σκεφτόμουν “μπορώ να το κάνω αυτό”, αλλά πάντα με μια δόση φόβου και αμφιβολίας. Όταν ήμουν παιδί, ήξερα ακριβώς ποιος ήμουν, ίσως το έχασα αυτό μεγαλώνοντας. Όλοι προσπαθούμε να επιστρέψουμε σ’ εκείνη την αυθεντικότητα, έτσι δεν είναι;»

Πριν από τον Μπέιλι, τον τίτλο είχε λάβει ο Αμερικανός ηθοποιός Τζον Κραζίνσκι για το 2024, ο οποίος διαδέχθηκε τον Πάτρικ Ντέμπσι το 2023.

Ποιος είναι ο πιο σέξι άνδρας του 2025

Ο Βρετανός ηθοποιός είδε τη δημοτικότητά του να εκτοξεύεται χάρη στον ρόλο του στην κινηματογραφική μεταφορά του «Wicked», ενώ φωτογραφήθηκε μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Μπένσον, για το εξώφυλλο του τεύχους «Sexiest Man Alive» του People.

Ο Τζόναθαν Μπέιλι γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Γουόλινγκφορντ του Όξφορντσαϊρ της Αγγλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του στο θέατρο του Ηνωμένου Βασιλείου, συμμετέχοντας σε παραγωγές της Royal Shakespeare Company και του West End του Λονδίνου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχει αγαπηθεί από το κοινό ως Λόρδος Άντονι Μπρίτζερτον στη σειρά «Bridgerton», ενώ απέσπασε και υποψηφιότητα για Emmy για τον ρόλο του ως κρυφός υπάλληλος του Κογκρέσου στη σειρά του Showtime, «Fellow Travelers».

Ακολούθησαν επιτυχίες όπως το «Jurassic World: Rebirth», στο οποίο πρωταγωνίστησε στο πλευρό της Σκάρλετ Γιόχανσον, ενώ σύντομα θα τον δούμε και στο «Wicked: For Good», το οποίο θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου. Μέχρι τότε, ο «Τζόνο» -όπως τον αποκαλούν οι φίλοι του-, απολαμβάνει μερικές ήσυχες εβδομάδες ξεκούρασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Μπέιλι έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του, αποτελώντας τον πρώτο ομοφυλόφιλο άνδρα ο οποίος ανακηρύσσεται «ο πιο σέξι εν ζωή» από το People, μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία του περιοδικού.

Με πληροφορίες από People

