10 + 6 συνήθειες που μας κάνουν να ξοδεύουμε πιο πολλά χρήματα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

1. Να αγοράζουμε πράγματα μόνο και μόνο επειδή είναι σε προσφορά

2. Να παραγγέλνουμε φαγητό μέσω εφαρμογών

3. Να συμμετέχουμε σε μικροσυναλλαγές

«Μπορεί να κατεβάσετε μια εφαρμογή παιχνιδιού στο τηλέφωνό σας και, στη συνέχεια, να παρασυρθείτε σε επανειλημμένες αγορές αναβαθμίσεων και πρόσθετων μέσω των λεγόμενων ”μικροσυναλλαγών”», είπαν στην HuffPost μέσω email οι Μάργκαρετ Πράις και Τζιλ Τζιανόλα, συγγραφείς του επερχόμενου βιβλίου «Single Women and Money: How to Live Well on Your Income».