5 + 1 προτάσεις εξόδου: Από Παπακωνσταντίνου - Μάλαμα μέχρι Chemical Brothers

PeopleImages via Getty Images

Μουσική, αλλά και δυνατή μουσική, σινεμά κάτω από τ′ άστρα και σινεμά σε multiplex, θέατρο και απογευματινές βόλτες με ιστορίες και ποίηση στο Ζάππειο. Το δεύτερο (ζεστό) Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη μόλις ξεκίνησε και η HuffPost Greece κρατάει στο ημερολόγιο 5 + 1 σημειώσεις - προτάσεις εξόδου για κάθε διάθεση.

«Καλόγρια» και «Δον Κιχώτης» αλά Γκίλιαμ

Όταν μια νεαρή καλόγρια αυτοκτονεί σε ένα απομονωμένο μοναστήρι της Ρουμανίας, ένας ιερέας με θολό παρελθόν και μία ασκούμενη μοναχή, στέλνονται από το Βατικανό για να διερευνήσουν τον θάνατό της. Το πολυσυζητημένο θρίλερ «Η καλόγρια» (The Nun) του Κόριν Χάρντι, sequel των ταινιών «Το Κάλεσμα» με τους Ντέμιαν Μπισίρ, Τάισα Φαρμίγκα και Γιόνας Μπλόκετ και φόντο τη Ρουμανία του 1950, είναι μία κινηματογραφική επιλογή, αλλά μία εντελώς διαφορετική (σινεφίλ), είναι «Ο Άνθρωπος που Σκότωσε τον Δον Κιχώτη» (The Man Who Killed Don Quixote) του Τέρι Γκίλιαμ. Ο Τόμπι, ένας κυνικός σκηνοθέτης διαφημιστικών σποτ, που έχει «σκοτώσει» τα νεανικά του όνειρα, βρίσκεται παγιδευμένος στις εξωφρενικές παραισθήσεις ενός γέρου Ισπανού τσαγκάρη που πιστεύει ότι είναι ο Δον Κιχώτης, καθώς γυρίζει τη νέα του ταινία με παραγωγό έναν πλούσιο μαφιόζο.