6 must-watch σειρές για να «βγει» (και) ο χειμώνας

Ο Δεκέμβριος είναι πλέον γεγονός και η άφιξή του ανοίγει τον δρόμο για την εορταστική περίοδο. Μπαίνοντας και επίσημα πλέον σε ρυθμούς Χριστουγέννων και στον χειμώνα, τι καλύτερο από το να έχουμε έτοιμη τη λίστα με τις σειρές που θα μας κρατήσουν παρέα όσα βράδια θέλουμε απλά να κάτσουμε σπίτι και να χαλαρώσουμε;

Παρακάτω συγκεντρώσαμε για εσένα 6 σειρές που βρήκαμε στην COSMOTE TV και που πρέπει να μπουν και στη δική σου watchlist.

1. Tulsa King (2 σεζόν)

Ξεκινάμε με τον Sylvester Stallone, ο οποίος μπορεί να έχει ξαναβρεθεί σε σειρά, αλλά ποτέ ως πρωταγωνιστής. Το ντεμπούτο το ως πρωταγωνιστής πλέον και στη μικρή οθόνη λέγεται “Tulsa King”. Εδώ, ο Stallone ενσαρκώνει τον Dwight ”The General″ Manfredi, έναν έμπειρο μαφιόζο, που αποφυλακίζεται μετά από 25 χρόνια, και εξορίζεται από το αφεντικό του στην Tulsa. Συνειδητοποιώντας ότι η μαφιόζικη οικογένειά του δεν είναι πια με το μέρος του, αποφασίζει να χτίσει τη δική του αυτοκρατορία. Σε έναν κόσμο γεμάτο κινδύνους και μεγάλο ανταγωνισμό, ο Manfredi θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή του για να επιβιώσει και να κατακτήσει την κορυφή.

2. The Walking Dead: Daryl Dixon (2 σεζόν)

Πρόκειται για τη spin-off σειρά του εμβληματικού “The Walking Dead”, η οποία ακολουθεί τον Daryl Dixon (Norman Reedus) που βρίσκεται ξαφνικά σε μία ακτή στη Γαλλία, προσπαθώντας να καταλάβει πώς και γιατί έφτασε εκεί. Το μόνο που γνωρίζει σίγουρα είναι πως θέλει να επιστρέψει σπίτι. Κάτι τέτοιο αποδεικνύεται δύσκολο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπος με τους ηγέτες ενός αυταρχικού κινήματος στο Παρίσι, αλλά και νέες παραλλαγές των ζόμπι.

3. Lioness (2 σεζόν)

Το κατασκοπευτικό θρίλερ “Lioness”, είναι βασισμένο σε ένα πραγματικό πρόγραμμα της CIA και ακολουθεί μια παθιασμένη νεαρή υπαξιωματικό των Πεζοναυτών που στρατολογείται από την ομάδα ”Lioness Engagement″. Η αποστολή της είναι να γίνει φίλη με την κόρη ενός δισεκατομμυριούχου που συνδέεται με τρομοκράτες, επιτρέποντας στην CIA να διαλύσει την οργάνωση από μέσα. Πρόκειται για μια all-star cast σειρά, αφού πρωταγωνιστούν οι Zoe Saldana (Avatar, Guardians of the Galaxy), οι βραβευμένοι με Όσκαρ Morgan Freeman και Nicole Kidman και ο Michael Kelly (House of Cards, Now You See Me).

4. Yellowstone (5 σεζόν)

Στη βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα σειρά, παρακολουθούμε συμμαχίες, δολοφονίες, ίντριγκες και συγκρούσεις για την εξουσία στο ράντσο της οικογένειας Dutton, το μεγαλύτερο ράντσο των ΗΠΑ. Δημιουργός της είναι ο Taylor Sheridan, ο οποίος αποτελεί το ”τιμώμενο πρόσωπο” της λίστας μας, καθώς έχει βάλει την υπογραφή του και στα “Tulsa King” και “Lioness” που είδαμε παραπάνω, αλλά και σε μία ακόμα σειρά που ακολουθεί. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Kevin Costner (Dances with Wolves, JFK), Kelly Reilly (Sherlock Holmes, True Detective), Luke Grimes (Fifty Shades of Grey, The Magnificent Seven), Gil Birmingham (Wind River, Twilight) και Wes Bentley (American Beauty, The Hunger Games).

5. Landman

Συνεχίζουμε με ακόμα ένα δημιούργημα του Taylor Sheridan, που ξεκίνησε να streamάρει πριν από μερικές μέρες. Το “Landman” αποτελεί μια σύγχρονη ιστορία αναζήτησης της τύχης στον κόσμο των πετρελαιοπηγών του δυτικού Τέξας. Η σειρά ακολουθεί την ιστορία των απλών εργατών, αλλά και των δισεκατομμυριούχων που μέσα από τις δράσεις τους διαμορφώνουν το κλίμα, την οικονομία και τη γεωπολιτική. Το all-star cast απαρτίζεται από τον οσκαρικό Billy Bob Thornton (Fargo, Sling Blade), τον Jon Hamm (Fargo, Mad Men) και την Demi Moore (Feud, The Substance), ενώ guest εμφανίσεις κάνουν και άλλα λαμπερά ονόματα, όπως ο Andy Garcia (The Godfather Part III, Ocean’s Eleven) και ο Michael Peña (American Hustle, Fury).

6. The Agency

Σε αυτό το κατασκοπικό θρίλερ, ο Martian, ένας πράκτορας της CIA, λαμβάνει εντολή να εγκαταλείψει τη μυστική του ζωή και να επιστρέψει στο Λονδίνο. Εκεί, η επανεμφάνιση ενός παλιού έρωτα θέτει σε κίνδυνο την καριέρα, την ταυτότητα και την αποστολή του. Η σχέση αυτή μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι διεθνούς κατασκοπείας και ίντριγκας. Πρόκειται για μία σειρά με ιδιαίτερο λαμπερό cast, με πρωταγωνιστές τους: Michael Fassbender (12 Years a Slave, X-Men, Prometheus), Richard Gere (Pretty Woman, Chicago), Jeffrey Wright (The Batman, Westworld) και Katherine Waterston (Alien, Fantastic Beasts and Where to Find Them).