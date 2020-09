Αφαιρέθηκε από τον Χάρβεϊ Γουάινσταιν ο τίτλος του Διοικητή του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας

Με επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του βρετανικού κράτους The Gazette, αφαιρέθηκε από τον γνωστό αμερικανό παραγωγό ταινιών, Χάρβεϊ Γουάινσταϊν, ο τίτλος του Διοικητή Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ( Commander of the Order of the British Empire), που του είχε απνεμηθεί από την Βασίλισσα Ελισάβετ το 2004, μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Η απόφαση ελήφθη σε μια πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμής, η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή από την κυβέρνηση.

Τον Μάρτιο του 2020, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν καταδικάστηκε σε φυλάκιση 23 ετών, μετά από έρευνα των New York Times τον Οκτώβριο του 2017, η οποία δημοσίευσε κατηγορίες από πολλές γυναίκες, σύμφωνα με τις οποίες, ο 68χρονος παραγωγός τις είχε κακοποιήσει ή παρενοχλήσει.

Αυτός είναι ο δεύτερος τίτλος τιμής που αφαιρείται από τον αμερικανό παραγωγό, μετά από αυτόν του Βρετανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (British Film Institute), που του είχε απονεμηθεί το 2002.

