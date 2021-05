Αλεξάνδρεια: Ένα νέο βλέμμα στην πολιτιστική κληρονομιά μίας ανήσυχης πόλης

Προγράμματα φιλοξενίας καλλιτεχνών, διοργάνωση εκθέσεων, επαγγελματικά σεμινάρια, δημόσια φόρουμ και open calls για μια ανήσυχη πόλη με πλούσια ιστορία.

Πώς μπορεί κάποιος να φωτίσει την κληρονομιά της Αλεξάνδρειας, της μεσογειακής πόλης, η εξερεύνηση και κατανόηση της οποίας παραμένουν ανεπαρκείς; Το πρότζεκτ Αλεξάνδρεια: (επαν)ενεργοποιώντας τα κοινά αστικά φαντασιακά» (Alex), μια συνεργασία σημαντικών φορέων από την Ευρώπη επιστρατεύει διάφορα εργαλεία: την κατάρτιση νομαδικών προγραμμάτων φιλοξενίας καλλιτεχνών μεταξύ Αιγύπτου και Ευρώπης, τη διοργάνωση εκθέσεων στις πόλεις της Μασσαλίας και των Βρυξελλών, όπως και τον προγραμματισμό επαγγελματικών σεμιναρίων και δημόσιων, ανοιχτών φόρουμ και open calls με ημερομηνία υποβολής έως 30 Μαΐου 2021.

Μέσα από την ανάπτυξη νέων πολιτισμικών και καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, το πρότζεκτ ALEX, ενισχύει την κινητικότητα των καλλιτεχνών που ενδιαφέρονται για τη συγκριτική ερμηνεία του σύγχρονου αστικού ιστού στις ευρωπαϊκές πόλεις και στην Αλεξάνδρεια, ενώ παράλληλα αμφισβητεί τις τρέχουσες αντιλήψεις μέσα από μια επιστημονική και ιστορική απόπειρα ευαισθητοποίησης.

Το πρότζεκτ αποσκοπεί στο να δώσει βήμα σε καινοτόμoυς συλλογισμούς για τις σχέσεις που εδραιώνονται ανάμεσα στη δημιουργία, την κουλτούρα, την κληρονομιά και την ανάπτυξη της σύγχρονης μεσογειακής και ευρωπαϊκής μητρόπολης.

To ΑLEX, που ξεκίνησε ως μοχλός συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο, θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Το πρότζεκτ, το οποίο υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντλεί το δυναμικό της από οκτώ βασικούς εταίρους: το Royal Museum of Mariemont (Βασιλικό Μουσείο του Μαριμόντ) στο Μόρλανβελτς, το Palais des Beaux-Arts (BOZAR) στις Βρυξέλλες, το ίδρυμα Cittadelarte of the Pistoletto Foundation στην Μπιέλα της Ιταλίας, το Museum of the Civilisations (MUCEM, Μουσείο των Πολιτισμών της Ευρώπης και της Μεσογείου) της Μασσαλίας, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο του Λάιντεν στην Ολλανδία, την Kunsthall του Ώρχους στη Δανία και το Undo Point Contemporary Art Centre στη Λευκωσία της Κύπρου.

Επιπλέον, το πρότζεκτ επωφελείται από την υποστήριξη ενός δικτύου συνεργατών σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Αιγύπτου.