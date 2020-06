«All Night Long»: Η νέα ταινία της Disney σε μουσική του pop idol των 80'ς Λάιονελ Ρίτσι

Στην παραγωγή εκτός από την Disney, συμμετέχουν ο ίδιος ο Ρίτσι, ο μάνατζερ του Μπρούς Έσκοβιτς, ο παραγωγός της ταινίας «50 Αποχρώσεις του Γκρι» Ντέινα Μπρουνέτι και η Cavalry Media.

Το σενάριο της ταινίας ανήκει στον Πιτ Κιαρέλι, που συμμετείχε στις ταινίες «Crazy Rich Asians» και «Η Συμμορία των Μάγων 2».

Το «All Night Long» θα θυμίζει σε στυλ το «Mamma Mia!», που χρησισμοποιήσε τραγούδια του σουηδικού συγκροτήματος ABBA και έγραψε μία ιστορία γύρω από αυτά.

Ο Λάιονελ Ρίτσι μεσουράνησε στην μουσική βιομηχανία την δεκαετία του ’80, είτε σε σόλο καριέρα είτε με το συγκρότημα του «Commodores». Το στυλ της μουσικής και των τραγουδιών του περιελάμβανε στοιχεία της φανκ, ποπ και R&B.

Μεγάλες επιτυχίες του ήταν τα τραγούδια, «All Night Long», «Hello», «Say You Say Me», «Endless Love» και «Dancing on the Ceiling».

Ο Λάιονελ Ρίτσι έχει πουλήσει περισσότερους από 90 εκατομμύρια δίσκους, έχει βραβευθεί με 4 Grammy, ενώ το 1985, μαζί με τον Μάικλ Τζάκσον έγραψαν το τραγούδι «We Are the World», για το φιλανθρωπικό συγκρότημα «Usa for Africa».