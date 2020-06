Πέθανε η Μπόνι Πόιντερ του διάσημου γκρουπ των 70s «The Pointer Sisters»

Η πρώτη μεγάλη τους επιτυχία ήταν το τραγούδι «Yes We Can Can».

Το 1977 η Μπόνι Πόιντερ αποχωρεί από το συγκρότημα για να ακολουθήσει σόλο καριέρα.

To 1983 κυκλοφορούν τον δίσκο «Break Out» με δύο τραγούδια - ορόσημο στην καριέρα τους, τα οποία αποτέλεσαν μέρος του σάουντρακ της ταινίας «Ο Μπάτσος του Μπέβερλι» με τον Εντι Μέρφι: Το «Jump for My Love» και το «I’m so Excited», το οποίο ανέβηκε τότε στην ένατη θέση του Bilboard και στην 23η θέση των 100 καλύτερων τραγουδιών όλων των εποχών γυναικείων συγκροτημάτων.