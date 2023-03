«Αλληλοϋποστήριξη»- Ελλάδας-Τουρκίας στον Ο.Η.Ε. – Ποιος κερδίζει;

Η σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας – UNCLOS - (United Nations Convention on the Law of the Sea) εγκρίθηκε το 1982 θεσπίζοντας κανόνες για όλες τις χρήσεις των ωκεανών και των πόρων τους.