Αν σκεφτόμαστε να στείλουμε το παιδί μας σε κατασκήνωση, ας διαβάσουμε πρώτα ό,τι ακολουθεί

Είναι έτοιμο το παιδί μας να πάει κατασκήνωση;

Πώς να προετοιμάσουμε το παιδί μας για την κατασκήνωση

Η Οντρεϊ Μονκ, συγγραφέας του βιβλίου “Happy Campers: 9 Summer Camp Secrets for Raising Kids Who Becoming Thriving Adults”, περιγράφει τη μέθοδο του «κυλιόμενου πακεταρίσματος» με αυτόν τον τρόπο: «Ας απλώσουμε μπλουζάκια και σορτς, ας τοποθετήσουμε εσώρουχα και κάλτσες στη μέση, και ας το τυλίξουμε σαν μπουρίτο». Οπως εξηγεί, αυτό διευκολύνει την τοποθέτηση περισσότερων αντικειμένων στις βαλίτσες κι ως πρόσθετο μπόνους «καθιστά πολύ πιο πιθανό ότι ο κατασκηνωτής μας θα αλλάξει πραγματικά τα εσώρουχά του!»