Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα του 76ου Φεστιβάλ Καννών

SARAH MEYSSONNIER via Reuters

Συνολικά επιλέγησαν 19 ταινίες. Το «Killers of the Flower Moon» του Μάρτιν Σκορσέζε με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ρόμπερ ντε Νίρο , θα προβληθεί εκτός διαγωνισμού, αν και το φεστιβάλ θα επιθυμούσε να τη δει να διαγωνίζεται για το Χρυσό Φοίνικα: «το αίτημα διατυπώθηκε» στους παραγωγούς Paramount και Apple TV, «καθώς έχει ουσιαστική σημασία να έχουμε μια απάντηση πριν αρχίσει το φεστιβάλ», σημείωσε ο Τιερί Φρεμό, που είπε ότι προσπάθησε και απέτυχε να πείσει τον Σκορσέζε να διεκδικήσει τον Χρυσό Φοίνικα, αλλά δεν έχει εγκαταλείψει τις ελπίδες του.

Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής θα είναι επίσης ένας σκηνοθέτης που έχει τιμηθεί με το Χρυσό Φοίνικα, ο Σουηδός Ρούμπεν Έστλουντ , ο οποίος βραβεύθηκε πέρυσι για την ταινία «Triangle of Sadness».

Διαγωνιστικό Τμήμα

«The Zone of Interest», Jonathan Glazer

«Les Filles D’Olfa» (Four Daughters), Kaouther Ben Hania

«The Passion of Dodin Bouffant» Tran Anh Hung

«The Old Oak», Ken Loach

«Banel Et Adama», Ramata-Toulaye Sy

Ένα Κάποιο Βλέμμα

«How to Have Sex», Molly Manning Walker

«Crowra (The Burti Flower)», João Salaviza & Renée Nader Messora

«Kadib Abyad» («The Mother of All Lies»), Asmae EL Moudir

«The New Boy», Warwick Thornton

«If Only I Could Hibernate», Zoljargal Purevdash

Εκτός Διαγωνιστικού

«Killers of the Flower Moon», Martin Scorsese

«Indiana Jones and the Dial of Destiny», James Mangold