«Πράσινο φως» για την απόκτηση F-35 από την Ελλάδα: Πληροφορίες για την αμερικανική επιστολή

Τι φέρνει το F-35

Στο πλαίσιο σχετικής online διάλεξής του στα τέλη του 2022, ο Βασίλης Σιταράς, στρατηγικός αναλυτής και συγγραφέας του “Comparative Analysis of F-111 and F-35 Programs: Lessons learnt from developing “common” combat aircraft for the US” , είχε αναφερθεί ιδιαίτερα στις αποστολές SEAD (καταστολή αεράμυνας), με έμφαση στους S-400 που έχει προμηθευτεί η Τουρκία, τονίζοντας πως το F-35 φαίνεται εξαιρετικά αποτελεσματικό- ακόμη και κατά των S-400.