And Just Like That η Κιμ Κατράλ επιστρέφει ως Σαμάνθα στην αναβίωση του "Sex and the City"

Η Κιμ Κατράλ ποζάρει για τους φωτογράφους καθώς καταφθάνει στην βρετανική πρεμιέρα του "Sex and the City 2" στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 2021. via Associated Press

Σε αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί μόνο ως μια ... φευγαλέα στιγμή στο Χόλιγουντ, η Κιμ Κατράλ είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο “And Just Like That”, την αναβίωση του “Sex and the City” από το Max.

H ηθοποιός θα υποδυθεί ξανά την υπερ-σεξουαλική δημοσιογράφο Σαμάνθα Τζόουνς στο φινάλε της δεύτερης σεζόν της σειράς, όπως ανέφερε το Variety την Τετάρτη. Συγκεκριμένα, θα εμφανιστεί σε μια μόνο σκηνή στην οποία θα έχει μια τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι Μπράντσο, την οποία υποδύεται η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Κατράλ γύρισε την σύντομη εμφάνισή της στις 22 Μαρτίου στην Νέα Υόρκη και δεν βρέθηκε σε καμία περίπτωση στα πλατό με την Πάρκερ ή τον παραγωγό της σειράς, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ. Τα ρούχα της σχεδίασε η Πατρίτσια Φιλντ, που δούλεψε και στις έξι σαιζόν του “Sex and the City” και των δύο μεγάλου μήκους ταινιών που ακολούθησαν, αλλά, όπως κι η Κατράλ, δεν είχε ασχοληθεί με τη σειρά «And Just Like That» μέχρι τώρα.

Μια δεύτερη αναφορά στη New York Post έκανε γνωστό ότι συνεργείο της εκπομπής έμεινε σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της σκηνής. «Το γεγονός ότι δεν λένε πολλά (σχετικά με την Κατράλ) σημαίνει ότι υπονοείται πως μπορεί να επιστρέψει - όχι αυτή τη σεζόν πάντως...

Αν και εκπρόσωποι του “And Just Like That” δεν έχουν σχολιάσει δημόσια τις αναφορές, ο επίσημος λογαριασμός της εκπομπής στο Twitter μοιράστηκε έναν σύνδεσμο του άρθρου της New York Post με τη σημείωση: «Το μυστικό μαθεύτηκε!!»

Διαφήμιση

Εχει ενδιαφέρον να εντοπίσει κανείς ότι η δεύτερη σαιζόν του “And Just Like That” κάνει πρεμιέρα στις 22 Ιουνίου - την ίδια μέρα που η Κατράλ έχει επίσης προγραμματιστεί να εμφανιστεί σε μια νέα σειρά του Netflix, “Glamorous”.

Η Κατράλ έπαιξε για τελευταία φορά τη Σαμάνθα Τζόουνς το 2010, στο «Sex and the City 2» χωρίς να λάβει καλή κριτική. Από τότε πήρε μέρος σε πολλά έργα, ενώ τελευταία εμφανίστηκε δίπλα στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία “About my father”.