Εφυγε ο Mr. Big, έρχεται ο Εϊνταν στο Sex and the City 2

Η αναβίωση του Sex And The City με τίτλο And Just Like That δίχασε τους θαυμαστές της σειράς εξαφανίζοντας έναν αγαπημένο χαρακτήρα στην πρεμιέρα της σειράς, τον Mr. Big. Ως γνωστόν, οι σκηνές του ηθοποιού Κρις Νοθ που τον υποδύεται κόπηκαν από το φινάλε του «And Just Like That...», σίκουελ του «Sex and the City» στο HBO Max, μετά τις καταγγελίες που είχε δεχτεί για σεξουαλική επίθεση.