Οι πρωταγωνίστριες του Sex And The City πήραν θέση μετά τις καταγγελίες για τον Κρις Νοθ

Την περασμένη εβδομάδα, το Hollywood Reporter δημοσίευσε τις ιστορίες δύο γυναικών οι οποίες κατήγγειλαν τον βιασμό τους από τον Νοθ, σε δύο διαφορετικά περιστατικά με χρονική απόσταση μεταξύ τους μεγαλύτερη από μια δεκαετία.

Και οι δύο γυναίκες είπαν ότι τις μαρτυρίες τους πυροδότησε το reboot του «Sex and the City», «And Just Like That...» στο οποίο ο Νοθ υποδύθηκε και πάλι τον Mr. Big, σύζυγο της ηρωίδας Κάρι Μπράντσο, ο οποίος πέθανε από καρδιακή προσβολή στην πρεμιέρα της σειράς, λίγες μέρες πριν από τη δημοσίευση του ρεπορτάζ.

Στην πορεία εμφανίστηκε και μία τρίτη γυναίκα. Ο Νοθ από την πλευρά του αρνείται τις κατηγορίες.

Οι καταγγελίες είχαν συνέπειες για τον Κρις Νοθ: Η εταιρεία Peloton απέσυρε αμέσως την εορταστική διαφήμιση στην οποία πρωταγωνιστούσε, το πρακτορείο A3 Artists που τον εκπροσωπεί δήλωσε ότι λήγει τη συνεργασία μαζί του, τη Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι απολύθηκε από την αστυνομική σειρά του CBS «The Equalizer», ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, η συμφωνία για την αγορά της εταιρείας τεκίλας που του ανήκει, ναυάγησε.