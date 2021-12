Κρις Νοθ: Και τρίτη γυναίκα κατηγορεί τον σταρ του Sex and the City για σεξουαλική επίθεση

Caitlin Ochs via Reuters Ο Κρις Νοθ στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του 'And Just Like That', reboot του 'Sex and The City', στη Νέα Υόρκη. 8 Δεκεμβρίου 2021. REUTERS/Caitlin Ochs