Animasyros12: Στην ταινία «Ο Τόμας κάτω από την κοιλάδα με τους άγριους λύκους» το μεγάλο βραβείο

Στην κατηγορία Τηλεοπτικών και Κατά Παραγγελία Ταινιών (TV & Commissioned Films), το πρώτο βραβείο απέσπασε η ταινία « Η τέχνη της αλλαγής: κλιματική αλλαγή » (The art of change: climate change) (UK) των María Álvarez και Elisa Morais (Sois de Traca). Την ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία έλαβε το μουσικό βίντεο « Λυπημένη καρδιά » (Sad Heart) (UK) των Karni και Saul.

Ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία απονεμήθηκε στην ταινία « Η πολιτική της στρουθοκαμήλου » (The ostrich politic) (FR) του Mohamed Houhou «για τη διαύγεια και την ευρηματικότητα της διαχείρισης του πολιτικού του μηνύματος και για την άρτια τεχνική που υπηρετεί, χωρίς να επισκιάζει, τους στόχους της αφήγησης».

Το μεγάλο βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος απονεμήθηκε στην ταινία της Chintis Lundgren « Ο Τόμας κάτω από την κοιλάδα με τους άγριους λύκους » (Toomas beneath the valley of the wild wolves) (EE,HR,FR) «για την αυθεντική αντιμετώπιση της σεξουαλικής και κοινωνικής καταπίεσης», όπως δήλωσε για την ταινία η πρόεδρος της επιτροπής και γενική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, Ελίζ Ζαλαντό.

Πρώτη στις προτιμήσεις των θεατών ήρθε η πολωνο-ισπανική παραγωγή «Αλλη μια μέρα Ζωής» (Another Day of Life) (PL, ES) των Raúl de la Fuente και Damian Nenow που απέσπασε το Βραβείο Κοινού του Διαγωνιστικού Τμήματος Μεγάλου Μήκους.

Φέτος οι δύο κριτικές επιτροπές του Φεστιβάλ, εκτός των καθιερωμένων βραβείων έδωσαν δύο ακόμα βραβεία: τo Βραβείο Ελληνόφωνης Ταινίας και το Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών-#ThisIsEU.

To Βραβείο Ελληνόφωνης Ταινίας, θεσμοθετημένο από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και συνοδευόμενο από χρηματικό έπαθλο, απέσπασε η ταινία «Καλές προθέσεις» (Good intentions) (UK) της Anna Mantzaris «για την πρωτότυπη, γεμάτη ανατροπές, σεναριακή ιδέα, για τη δημιουργία ενός παράδοξου, εμβυθιστικού σύμπαντος, αλλά και παράλληλα τη σκιαγράφηση του ενοχικού χαρακτήρα της πρωταγωνίστριας».

Το Βραβείο Ευρωπαϊκών Αξιών- #ThisIsEU, που απονεμήθηκε φέτος για πρώτη φορά από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, δόθηκε στην ταινία «Ο πλαστικός γκοντζίλα της Βαλτικής» (The Plastic Godzilla of the Baltic Sea) (Fi) σε σκηνοθεσία των Ambulance (Reetta Neittaanmäki και Kaisa Penttilä), «για τις αισθητικές επιλογές και τη χρήση των υλικών, σε συνδυασμό με την παιγνιώδη προσέγγιση, η οποία προωθεί την αφήγηση». Την ανακοίνωση του βραβείου έκανε η εκπρόσωπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, ’Αννα Ευσταθίου, η οποία ανέφερε: «Οι συμμετοχές στο Animasyros ήταν εξαιρετικές και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη επιλογή γιατί μιλάει για ένα θέμα ζωτικής σημασίας για την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο: τη ρύπανση από το πλαστικό».

Τέλος, η Ελευσίνα 2021- Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και το Animasyros διοργάνωσαν έναν Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Ταινίας Εμψύχωσης με θέμα «Μετάβαση στην Ευφορία», με στόχο την χρήση της τέχνης της εμψύχωσης ως μέσου ερμηνείας του κυρίαρχου μηνύματος της Ελευσίνας 2021. Στο πλαίσιο αυτό υποβλήθηκαν 28 ταινίες από 5 χώρες της ΕΕ που διαγωνίστηκαν για 3 χρηματικά βραβεία. Το πρώτο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ) δόθηκε στην ταινία «Transition to Euphoria» της Έφης Παπά, το δεύτερο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ) στην ταινία «Other» του Μπάμπη Αλεξιάδη και το τρίτο βραβείο (με χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ) στην ταινία «Transition to Euphoria» των Αλέξανδρου Σιμόπουλου και Josef Kloos Την απονομή των Βραβείων έκανε η Μαρία Ανεστοπούλου, Διευθύντρια του Animasyros.

(Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ)