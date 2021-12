«Ανώνυμες Διαδρομές»: Φωτογραφίζοντας αθόρυβα, με το αεικίνητο βλέμμα ενός περιπατητή

Συγκυριακά, σήμερα που πραγματοποιείται αυτή η έκθεση υπάρχει κάτι το ειρωνικό στο γεγονός ότι ενώ η πανδημία μάς αναγκάζει να κάτσουμε στη γωνιά μας, ταυτόχρονα μας δείχνει πόσο άρρηκτα συνδεδεμένοι είμαστε όλοι.Από αυτή την οπτική γωνία, ίσως είναι μια μοναδική ευκαιρία να ξαναδούμε κάποια ουσιαστικά ζητήματα για τις ζωές μας. Θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι μια κρίση καθιστά αυτονόητο ό,τι μέχρι χθες ήταν αδιανόητο, όμως όταν με το καλό όλα αυτά θα είναι παρελθόν, το πιθανότερο είναι να επιστρέψουμε στην προηγούμενη εύθραυστη και ανέμελη «κανονικότητα».

Την έκθεση συνοδεύει το ομότιτλο φωτογραφικό βιβλίο του Παναγιώτη Σωτηρόπουλου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.

Λίγα λόγια για τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο

Ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος γεννήθηκε στην Πάτρα το 1956 και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική. Από το 1987 και για δυόμισι δεκαετίες δίδαξε στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Παρέδωσε μαθήματα φωτογραφίας στη ΝΕΛΕ Αχαΐας (1987-1989).

Ατομικές εκθέσεις : το 1992 στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών «Corpora Sine Memoria» και το 1993 στο Μύλο της Θεσσαλονίκης, το 2007 στο Μορφωτικό́ Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης στην Πάτρα. «Πάτρα - Μια Φωτογραφική Σκιαγράφηση της Πόλης που Χάνεται». Συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις: το 2002 στις Διεθνείς Φωτογραφικές Συναντήσεις στην Πάτρα με την ενότητα «Αποτυπώματα», το 2003 στο Μουσείο Φωτογραφίας στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση «Αποθήκες του χρόνου» και το 2004 στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα στην έκθεση «Αλληγορίες στο χώρο και στο χρόνο».

Έχει εκδώσει με το Δήμο Πάτρας το 1991 το φωτογραφικό λεύκωμα Corpora Sine Memoria και το 2006 από τις εκδόσεις Πατάκη το Πάτρα - Μια Φωτογραφική Σκιαγράφηση της Πόλης που Χάνεται. Μεταξύ άλλων δημοσίευσε φωτογραφικές ενότητες στο λεύκωμα Le rouge et or, εκδ. Flammarion - Paris 1990 και στο περιοδικό́ Art Press, No 10, Paris 1990.

Την επιμέλειά της εκθεσης έχει αναλάβει ο Κωστής Αντωνιάδης.

Διάρκεια έως την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022.