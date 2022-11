Αντέχουμε ή όχι αμέτρητα αδιάβαστα μέιλ και τι δείχνει αυτό για τον χαρακτήρα μας

Γιατί δεν μπορούμε να αντέξουμε να έχουμε αδιάβαστα εισερχόμενα

Η ντροπή μπορεί επίσης να μπει στο «παιχνίδι», αν έχουμε υψηλές προσδοκίες από τον εαυτό μας. Μπορεί να νομίζουμε ότι είμαστε «κακοί φίλοι» ή «κακοί υπάλληλοι» εάν δεν απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. «Οι ανήσυχοι άνθρωποι που κάνουν αυτοκριτική τείνουν να κατηγορούν τους εαυτούς τους ή να βλέπουν πράγματα υπό το πρίσμα ότι είναι αποτυχημένοι...», λέει η Λένα Ντέρχαλι, ψυχοθεραπεύτρια που ειδικεύεται στo άγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και είναι ο συγγραφέας του The Facebook Narcissist: How to Identify and Protect Yourself and Your Loved Ones From Social Media Narcissism. Προσθέτει ότι η τελειομανής πλευρά του άγχους μπορεί να παρακινήσει τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα (αν και ίσως όχι με τον πιο υγιεινό ή τον πιο χρήσιμο τρόπο).