«Αποχαιρετισμός στα όπλα»: Το αριστούργημα του Έρνεστ Χέμινγουεϊ γίνεται ταινία

via Associated Press

Ο Τομ Μπλάιθ, πρωταγωνιστής του «Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes», βρήκε τον επόμενο σημαντικό ρόλο του. Το αριστούργημα του Χέμινγουεϊ γίνεται και πάλι ταινία, αυτή τη φορά σε σενάριο και σκηνοθεσία Μάικλ Γουίντερμποτομ («Welcome to Sarajevo», «Wonderland») και ο Μπλάιθ θα υποδυθεί τον βασικό ήρωα της ιστορίας, Φρέντερικ, τον νεαρό εθελοντή που τραυματίζεται και ερωτεύεται την νοσοκόμα του.