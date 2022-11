«Όμορφοι Εξόριστοι»: Η θυελλώδης σχέση του Έρνεστ Χέµινγουεϊ και της Μάρθα Γκέλχορν

Οσο για τη Μεγκ Γουέιτ Κλέιτον, µπήκε στα ευπώλητα των New York Times µε τα πέντε προηγούµενα µυθιστορήµατά της, ανάµεσα στα οποία το The Race for Paris, το The Wednesday Sisters και το The Language of Light, που ήταν στην τελική λίστα για το βραβείο «Bellwether». Έχει αρθρογραφήσει για τους Los Angeles Times, τους New York Times, τη Washington Post, τη San Fransisco Chronicle, το Forbes, το Writer’s Digest, το Runner’s World.