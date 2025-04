Archisearch Lifetime Achievement Awards 2025

EMBRACING CHAOS IN A SMART WORLD: η ημερίδα ΕΣΩ, ο κορυφαίος θεσμός για την αρχιτεκτονική και το design που κάθε χρόνο συγκεντρώνει τους σημαντικότερους εκπροσώπους της εγχώριας και διεθνούς δημιουργικής σκηνής, επιστρέφει, για 13η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Η δημιουργία περιεχομένου είναι από το περιοδικό Archisearch με διεύθυνση παραγωγής και καλλιτεχνική επιμέλεια από την Design Ambassador.

Το ζήτημα του φύλου έρχεται στο επίκεντρο της επιστημονικής αναζήτησης της Βαΐου, στα μέσα της δεκαετίας του ’70, οπότε πραγματοποιεί τις μεταπτυχιακές σπουδές της πάνω στον αστικό σχεδιασμό στο UCLA στην Αμερική. Εκεί, όπως δηλώνει, ήρθε «σε επαφή με τις θεωρητικές αναζητήσεις των μαρξιστών, για ζητήματα χώρου, με τους προβληματισμούς των λατινοαμερικάνων κοινωνικών επιστημόνων και πολεοδόμων για την “ανάπτυξη της υπανάπτυξης” και με την ομάδα “Women in Planning”». Επιστρέφοντας στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Λονδίνο για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της στο University College (1985-1990), με επιβλέποντα τον Michael Edwards, έρχεται σε επαφή με την δουλειά των Άγγλων γεωγράφων και την ομάδα του Ινστιτούτου Βρετανών Γεωγράφων (IBG), “Women in Geography”, που επεξεργάζεται φεμινιστικές προσεγγίσεις του χώρου διεκδικώντας καλύτερους επαγγελματικούς όρους για τις γυναίκες γεωγράφους. Αυτά τα χρόνια, προσδίδουν, έντονο, το φεμινιστικό πρόσημο στη ζωή και στο έργο της κατευθύνοντας την προσέγγισή της για την μελέτη της πόλης από μια, καθαρά, έμφυλη σκοπιά. Από το 1975, η Ντίνα Βαΐου είναι σύντροφος, στη ζωή και στην επιστήμη, με τον ριζοσπάστη πολεοδόμο, οικονομικό γεωγράφο, συγγραφέα και ακαδημαϊκό Κωστή Χατζημιχάλη με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο κόρες, την Ειρήνη και την Μυρτώ.

Η Ντίνα Βαΐου έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και βιβλίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουμε τα: Η αθέατη εργασία των γυναικών στη συγκρότηση της πόλης (2021), Ο Χώρος στην αριστερή σκέψη (μαζί με τον Κ. Χατζημιχάλη, 2012), Μετα-τοπίσεις: Φύλο, διαφορά και αστικός χώρος (Συλλογική έκδοση, 2009), Μετασχηματισμοί του χώρου- κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις (Συλλογική έκδοση, 2009). Είναι μέλος επιστημονικών ομάδων και συλλόγων ενώ έχει διατελέσει μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών European Planning Studies, Gender, Place and Culture, European Journal of Women’s Studies, Antipode, Social and Cultural Geography, Γεωγραφίες.