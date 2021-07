Αρχίζει η προπώληση για τις φθινοπωρινές εκδηλώσεις στην Πειραιώς 260: Όλα όσα θα δούμε

Pieces of a Woman / Κομμάτια μιας γυναίκας

Ένα ξεκαρδιστικό θέαμα, που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα, την ποίηση και τη βία των σημερινών σχέσεων και συγκρούσεων για την εξουσία. Κυρίως, όμως, ένα έργο με κλόουν για μεγάλους.

Ελβετία

Θέατρο

Διεθνής Συμπαραγωγή

Nowy Teatr – Krzysztof Warlikowski Odyssey. A Story for Hollywood / Οδύσσεια. Μια ιστορία για το Χόλλυγουντ 17, 18, 19 Σεπτεμβρίου / 20:00

Χώρος Δ

Με κεντρικό θεματικό άξονα τον νόστο, την ομηρική επιστροφή στην πατρίδα, ο διακεκριμένος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι δημιουργεί μια νέα θεατρική παράσταση, για την «Οδύσσεια» μιας γυναίκας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, εμπνευσμένος τόσο από το ομηρικό έπος όσο και από δύο έργα της Hanna Krall, τα Chasing the King of Hearts και Story for Hollywood.