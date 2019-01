Αριάνα Γκράντε: Το «7 Rings» έσπασε το ρεκόρ αναπαραγωγής τραγουδιού στο Spotify

Το «thank u, next» ήταν ένα πολύ δυνατό single για την Αριάνα Γκράντε, όσον αφορά τις αναπαραγωγές. Όμως, το νέο της τραγούδι «7 Rings», αποδεικνύεται ακόμα πιο δυνατό.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που κυκλοφόρησαν την Παρασκευή, το τραγούδι έφτασε επίσημα στις 14.966.544 επίσημες αναπαραγωγές παγκοσμίως στο Spotify, τις πρώτες 24 ώρες της κυκλοφορίας του. Πρόκειται για ένα μεγάλο επίτευγμα, καθώς το προηγούμενο ρεκόρ είχε το «All I Want For Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ με 10.819.009 αναπαραγωγές, στις 24 Δεκεμβρίου 2018.