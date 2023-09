Art Athina: Περιήγηση στην επετειακή φουάρ την ημέρα των εγκαινίων της

Έργα κινούμενης εικόνας, ντοκιμαντέρ και ταινίες μυθοπλασίας, δημιουργών από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, την Παλαιστίνη και τον Λίβανο, τα οποία διερευνούν τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ της γης, των ευάλωτων κοινοτήτων και της επίσημης εκδοχής της ιστορίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή έχει συμπεριλάβει ο Άκης Κόκκινος στο πλαίσιο της ενότητας Video που φέρει τον τίτλο «I miss you more than I remember you».