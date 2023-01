NurPhoto via Getty Images

Του Γιώργου Ατσαλάκη, Οικονομολόγου, Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου Κρήτης Εργαστήριο Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης

Πρόσφατα εμφανίστηκε η γενετική τεχνητή νοημοσύνη (AGI), η οποία αναφέρεται σε αλγόριθμους που μπορεί να παράγουν περιεχόμενο, εικόνες, ακόμη και κώδικα λογισμικού κατόπιν εντολής. Το GPT-3, το ChatGPT, το Stable Diffusion, το Google, το Meta, το Midjourney και το DALL-E του OpenAI είναι όλα τέτοια παραδείγματα.

Διαφήμιση

Ο OpenAI έκανε το ChatGPT διαθέσιμο στο κοινό μέσω του διαδικτύου. Τώρα, φαίνεται ότι κάνει ακριβώς αυτό που όλοι υποψιαζόταν ότι θα γίνει. Το OpenAI επιδιώκει να ανοίξει το ChatGPT στη μαζική καταναλωτική αγορά μέσω της Microsoft. Υπάρχουν μερικές εξαιρετικές δυνατότητες που το OpenAI ενσωματώνει στην εφαρμογή.

Για παράδειγμα, οι χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ένα ιστορικό αναζήτησης οποιασδήποτε επικοινωνίας που είχαν ποτέ με το ChatGPT. Αυτό θα διευκολύνει τους χρήστες να επιστρέψουν και να βρουν προηγούμενους διάλογους και πληροφορίες. Στο OpenAI, αυτοδιαφημίζονται με την φράση: «είμαστε αφοσιωμένοι στο να σας προσφέρουμε την καλύτερη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης. Η ομάδα των μηχανικών μας εργάζεται ακούραστα για να διασφαλίσει ότι το chatbot μας είναι πάντα σε λειτουργία, έτοιμο να απαντήσει στις ερωτήσεις σας και να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες».

Το ChatGPT θα σας συστηθεί με την φράση: Είμαι ένα εξαιρετικά έξυπνο bot που απαντά σε ερωτήσεις. Αν μου κάνετε μια ερώτηση που έχει τις ρίζες της στην αλήθεια, θα σας δώσω την απάντηση. Αν μου κάνετε μια ερώτηση που είναι ανοησία, έχει δόλο ή δεν έχει ξεκάθαρη απάντηση, θα απαντήσω με ”Άγνωστο”.

Μερικές ερωτήσεις και απαντήσεις είναι παρακάτω:

AI: Είμαι ένα AI που δημιουργήθηκε από την OpenAI. Πώς μπορώ να σε βοηθήσω σήμερα;

Άνθρωπος: πώς να εγγραφώ στο περιοδικό Economist;

AI: Μπορείτε να εγγραφείτε στο περιοδικό The Economist online στο economist.com/subscribe. Μπορείτε να επιλέξετε από μια ποικιλία πακέτων, δίνοντάς σας πρόσβαση σε ψηφιακές, έντυπες και ακουστικές εκδόσεις.

Διαφήμιση

AI: Τι είναι αυτό για το οποίο χρειάζεστε βοήθεια;

Άνθρωπος: πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία;

Α.Ι.: Δυστυχώς, δεν έχω την απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ωστόσο, μπορώ να προτείνω την αναζήτηση στο διαδίκτυο για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις σχετικά με τον πόλεμο της Ουκρανίας.

Άνθρωπος: Είναι το Bitcoin καλή επένδυση;

AI: Το εάν το Bitcoin είναι μια καλή επένδυση ή όχι εξαρτάται από τις ατομικές συνθήκες και την ανοχή κινδύνου. Είναι σημαντικό να κάνετε τη δική σας έρευνα και να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο.

Άνθρωπος: Τι περιλαμβάνει ένα σχέδιο μάρκετινγκ για μία καφετέρια;

AI: Ένα σχέδιο μάρκετινγκ για μια καφετέρια πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της αγοράς-στόχου, ανάλυση ανταγωνισμού, αξιολόγηση των δυνατών και αδύναμων σημείων της επιχείρησης, στόχους και στρατηγικές για την επίτευξη αυτών των στόχων, τακτικές για την εφαρμογή των στρατηγικών και ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης .

Άνθρωπος: Τι πρέπει να δημοσιεύει μια καφετέρια στο instagram κάθε μέρα της εβδομάδας;

AI: Μια καφετερια θα πρέπει να δημοσιεύει περιεχόμενο στο Instagram που είναι σχετικό με το κοινό-στόχο και την επωνυμία του. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει φωτογραφίες του καταστήματος, ποτά, φαγητό, εκδηλώσεις, προσφορές, ιστορίες πελατών και άλλα. Η συχνότητα των αναρτήσεων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τους στόχους της επιχείρησης, αλλά γενικά συνιστάται η ανάρτηση τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

Άνθρωπος: Τι είναι το Πυθαγόρειο θεώρημα;

AI: Το Πυθαγόρειο θεώρημα δηλώνει ότι σε ένα ορθογώνιο τρίγωνο, το άθροισμα των τετραγώνων των δύο μικρότερων πλευρών είναι ίσο με το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς. Αυτό μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά ως a^2 + b^2 = c^2, όπου a και b είναι τα μήκη δύο πλευρών και c είναι το μήκος της υποτείνουσας.

Διαφήμιση

Άνθρωπος: πώς μπορώ να φυτέψω ένα τριαντάφυλλο;

AI: Για να φυτέψετε ένα τριαντάφυλλο, επιλέξτε ένα σημείο στον κήπο σας που έχει τουλάχιστον 6 ώρες απευθείας ηλιακό φως την ημέρα. Σκάψτε μια τρύπα δύο φορές πιο πλάτος και τόσο βαθιά όσο η ρίζα του θάμνου της τριανταφυλλιάς. Τοποθετήστε τον θάμνο στην τρύπα και γεμίστε τον με χώμα, φροντίζοντας να σφίξετε καλά γύρω από τις ρίζες. Ποτίστε καλά και προσθέστε σάπια φύλλα για να διατηρήσετε την υγρασία.

Μπορεί να σας γράψει ακόμα και ποίημα:

ChatGPT’s the place to be

For all your AI chat needs

We’re working hard to keep up the pace

So hold tight, we’ll be back in this space

Είναι εντυπωσιακή αυτή η τεχνολογία γιατί κατάφερε μέσα σε 5 μέρες να αποκτήσει ένα εκατομμύριο συνδρομητές όταν στην facebook πήρε 10 μήνες για να αποκτήσει 1 εκατομμύριο χρήστες.

Ίσως το μέλλον του κόσμου μας να στηρίζεται στον αλγόριθμο στο ChatGPT και να τον δούμε να εκτοπίζει την Google ως μηχανή αναζήτησης πληροφοριών.

Επίσης μπορείς να του ζητήσεις να διορθώσει κώδικα. Εάν του δώσεις κώδικα με κάποια σκόπιμα λάθη, θα τα βρει και θα σου προτείνει πως να τα διορθώσεις.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να επιτύχει αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα και πιο φθηνά. Το πλεονέκτημα της ταχύτητας κατά την αφετηρία είναι τεράστιο σε ένα παγκόσμιο σύστημα όπου η κοινή γνώμη και τα αφηγήματα των μέσων ενημέρωσης μπορούν να παγιωθούν γρήγορα, αλλά και να μεταβάλλονται γρήγορα ανάλογα με τα χαοτικά γεγονότα που συμβαίνουν παγκοσμίως.

Διαφήμιση

Αυτού του είδους η τεχνητή νοημοσύνη για άμεση και βαθιά γνώση θα μπορούσε να αναζωογονήσει τον εκδημοκρατισμό της ίδιας της δημοκρατίας, παρέχοντας γνώση και δυνατότητα επιρροής στους πιο αδύναμους πολίτες.