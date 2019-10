Αστάθεια στον μετασοβιετικό χώρο: ο πόλεμος στην Υπερδνειστερία (1992)

Στις 21 Ιουλίου, η ηττημένη Μολδαβία υπέγραψε συνθήκη ανακωχής με τη Ρωσία.Δημιουργήθηκε μια ζώνη ασφαλείας κατά μήκος του Δνείστερου, στην οποία εγκαταστάθηκαν στρατιωτικές δυνάμεις επιτήρησης και διατήρησης της ειρήνης από τη Ρωσία, τη Μολδαβία και την Υπερδνειστερία. Η πλειοψηφία των στρατιωτών προερχόταν από τη Ρωσία και τους αποσχιστές, δίνοντας επομένως στη Ρωσία τον έλεγχο της περιοχής και διαχωρίζοντας τη Μολδαβία από την Υπερδνειστερία. Το Ανώτατο Σοβιέτ της Ρωσίας ενέκρινε τη ρωσική στρατιωτική παρουσία, με ψήφισμα στο οποίο κατηγορούσε τη Μολδαβία για «γενοκτονία» σε βάρος της Υπερδνειστερίας. Η ήττα των μολδαβικών δυνάμεων ενθάρρυνε την ηγεσία της Υπερδνειστερίας να υιοθετήσει μια σειρά μέτρων τα οποία επιβεβαίωσαν την de facto ανεξαρτησία της περιοχής. Εγκρίθηκαν νόμοι σχετικά με την κρατική υπηκοότητα, τη δημόσια διοίκηση και τα σώματα ασφαλείας και συνεχίστηκαν με μεγαλύτερη ένταση οι αντι-μολδαβικές εκκαθαρίσεις.

Οι υπολογισμοί για τους νεκρούς του πολέμου κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως περίπου 1,000 ανθρώπινες απώλειες. 80,000-100,000 άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο διαμονής τους. Η Υπερδνειστερία κατέστη de facto ανεξάρτητο κράτος, αν και δεν έχει αναγνωριστεί από κανένα άλλο και βρίσκεται υπό ισχυρή ρωσική επιρροή. Κατά τα χρόνια που ακολούθησαν τον πόλεμο, η κυβέρνηση της Υπερδνειστερίας εφάρμοσε μια πολιτική εκρωσισμού και εκκαθάρισης των μολδαβικών στοιχείων. Η Ρωσία με την παρέμβασή της απέτρεψε μια πιθανή ένωση Ρουμανίας και Μολδαβίας και διατήρησε την στρατιωτική παρουσία και την επιρροή της στη Μολδαβία, αποτρέποντάς την μέχρι σήμερα από την ένταξη στο ΝΑΤΟ και άλλους δυτικούς θεσμούς. Το 1995, το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο ο οποίος απαγορεύει την απομάκρυνση του 14ου Ρωσικού Στρατού από την Υπερδνειστερία. Ο ρωσικός στρατός παραμένει μέχρι σήμερα στην Υπερδνειστερία, λειτουργώντας ως μοχλός πίεσης της Ρωσίας επί της Μολδαβίας, και το ζήτημα της Υπερδνειστερίας διατηρείται ανοιχτό, καθώς οι δύο πλευρές αδυνατούν να έρθουν σε συμβιβασμό.

