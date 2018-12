«Atlantica»: Νέοι ισχυρισμοί περί ανακάλυψης της Ατλαντίδας

Σημειώνεται πως δεν πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ατλαντίδα τοποθετείται στη νότια Ισπανία: Στο «Atlantis Rising», το National Geographic είχε αναφέρει τον εντοπισμό στοιχείων που υποδείκνυαν επίσης πως η Ατλαντίδα βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο Ντονάνα, όπως και σε μελέτη του 2004 στο «Antiquity». Επίσης, η Ελένα Μαρία Γουΐσο, διευθύντρια του Anglo-Spanish-American School of Archaeology, είχε εκδώσει το 1929 το βιβλίο «Atlantis in Andalucia», όπου παρουσιαζόταν η υπόθεση πως η περιοχή ήταν αποικία της Ατλαντίδας.

Εάν στέκουν οι εκτιμήσεις περί 10.000- 12.000 ετών για το σκυρόδεμα που ανέφερε η Merlin Burrows, τα δείγματα αυτά θα μπορούσαν να προέρχονται από αυτές τις συγκεντρώσεις, σύμφωνα με τον Βιλάριας- Ρόμπλες- ο οποίος ωστόσο είπε πως οι χρονολογίες δεν αντιστοιχούν σε κοινωνίες τύπου Ατλαντίδας. «Ωστόσο, υποθέτοντας πως το υλικό είναι τεχνητό (που είναι μεγάλη υπόθεση) η χρονολογία μας πηγαίνει, από άποψης ιστορίας και κουλτούρας, στην Παλαιολιθική και τη μετα-Παλαιολιθική περίοδο» σημείωσε σχετικά στο LiveScience. «Πρόκειται για τις εποχές των κυνηγών- συλλεκτών, όχι αυτές των δημιουργών και αρχόντων γεωργικών, κτηνοτροφικών, ναυτικών πολιτειών (όπως η Ατλαντίδα)».

Όπως ήταν αναμενόμενο, πολλοί είναι αυτοί που αμφισβητούν τους ισχυρισμούς της Merlin Burrows: Ο Κεν Φεντέρ, καθηγητής ανθρωπολογίας στο Central Connecticut State University, και συγγραφέας του «Encyclopedia of Dubious Archaeology: From Atlantis to the Walam Olum», ρωτά γιατί δεν παρουσιάστηκε η έρευνα της εταιρείας σε επιστημονικό περιοδικό, έτσι ώστε να αναλυθεί και κριθεί και από άλλους επιστήμονες.

Όπως σημειώνει, δεδομένου ότι ο Πλάτωνας έχει πολλές περιγραφές στους διαλόγους του, είναι κοινό φαινόμενο κάποιοι ερευνητές να επικεντρώνουν σε κάποια αυτά, παραλείποντας άλλα. Επίσης, ο Μαρκ Άνταμς, συγγραφέας του «Meet Me in Atlantis: My Quest to Find the 2.000 Old Sunken City», υπογραμμίζει στο LiveScience πως πρόκειται σίγουρα για μια πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, αλλά αυτό δεν είναι κάτι νέο, καθώς είναι γνωστό στους αρχαιολόγους εδώ και χρόνια πως η νότια Ισπανία αποτελούσε επίκεντρο θαλασσίου εμπορίου στην αρχαιότητα.

«Σημαίνει αυτό πως η περιοχή ήταν η Ατλαντίδα; Δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα “όχι”, αλλά δεν βλέπω νέα στοιχεία που να με πείθουν περισσότερο για το “ναι”» είπε σχετικά, προσθέτοντας πως υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά λείπουν άλλα- όπως ίχνη του μοναδικού σχεδιασμού της πόλης, με τους ομόκεντρους κύκλους, ή η ανακάλυψη κάποιας επιγραφή για την Ατλαντίδα σε αιγυπτιακό ναό , όπου, σύμφωνα με τον Πλάτωνα, είχε βρεθεί η αρχική επιγραφή. Ακόμη, τονίζει πως ο Πλάτωνας δεν έγραψε το κείμενό του ως γεωγραφική αναφορά, μα ως «όχημα» για διάλογο φιλοσοφικού περιεχομένου.