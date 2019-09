Αγνώριστος ο Νίκολας Κέιτζ στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Running with the Devil»

Joe Scarnici via Getty Images Ο Νίκολας Κέιτζ στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Running with the Devil».

Ο Νίκολας Κέιτζ υιοθέτησε ένα νέο στυλ και το παρουσίασε στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, «Running with the Devil», την Δευτέρα. Ο 55χρονος ηθοποιός και νικητής Χρυσής Σφαίρας ήταν αγνώριστος στο θέατρο Writers Guild στην Καλιφόρνια όπου εμφανίστηκε με νέο και πυκνό μούσι και καπέλο καουμπόι που έμοιαζε με αυτό του Ιντιάνα Τζόουνς. Το νέο στυλ το συνδύασε με τζιν τζάκετ και σχέδια με λύκους, δερμάτινο παντελόνι και μαύρα παπούτσια. Στην πρεμιέρα μαζί με τον Κέιτζ ήταν και ο γιος του, Γουέστον, ο οποίος έχει μούσι και μακριά μαλλιά πιασμένα σε αλογοουρά. Ωστόσο, ο πατέρας κέρδισε τα βλέμματα. Το «Running with the Devil» πρόκειται για ένα αμερικανικό θρίλερ δράσης με πρωταγωνιστή έναν διευθύνοντα σύμβουλο μιας σπείρας που στέλνει τον πιο έμπειρο και πιστό διακινητή ναρκωτικών να ξεσκεπάσει την υπόθεση των αποστολών κοκαϊνης που καταλήγουν σε αλυσίδα εφοδιασμού.

Steve Granitz via Getty Images Ο Νίκολας Κέιτζ και ο γιος του Γουέστον, στην πρεμιέρα της ταινίας «Running with the Devil».

Joe Scarnici via Getty Images Ο Νίκολας Κέιτζ στην πρεμιέρα της νέας τους ταινίας, «Running with the Devil».