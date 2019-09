Μια ματιά στη ζωή του Έρος Ραματσότι, λίγο πριν τη συναυλία του στην Αθήνα

View this post on Instagram

ALLA FINE DELLA PRIMA FASE DEL TOUR HO DOVUTO NECESSARIAMENTE FERMARMI PER FARMI OPERARE ALLE CORDE VOCALI PER UN PROBLEMA DI ISPESSIMENTO E PER RITORNARE ANCORA PIÙ FORTE DI PRIMA. ORA DOVRÓ STARE FERMO E RIABILITARMI PER DUE MESI. MI DISPIACE PER I MIEI FAN SPARSI IN NORD, CENTRO E SUD AMERICA. RECUPERERÒ TUTTO L’ANNO PROSSIMO MA IN EUROPA RIPRENDERÓ REGOLARMENTE L’11 LUGLIO A LOCARNO PER 2 MESI DI FESTIVAL MUSICALI. GRAZIE AL PROF. MARKUS HESS PER LA SUA GRANDE PROFESSIONALITÀ. GRAZIE A VOI PER L’AFFETTO DI SEMPRE. EROS ❤ . AL FINAL DE LA PRIMERA FASE DE LA GIRA FUE NECESARIO PARA MI PARARME PARA OPERARME A LAS CUERDAS VOCALES PARA UN PROBLEMA DE ESPESURA, Y PARA DEVOLVER MÁS FUERTE QUE ANTES. AHORA TENGO QUE PARARME Y REHABILITARME POR DOS MESES. LO SIENTO POR MI FANS EN EL NORTE, CENTRO Y AMÉRICA DEL SUR. RECUPERARÉ TODO EL PRÓXIMO AÑO, PERO EN EUROPA VOY A RECOMENZAR REGULARMENTE EL 11 DE JULIO, EN LOCARNO, POR 2 MESES DE FESTIVALES MUSICALES. GRACIAS AL PROF. MARKUS HESS POR SU GRAN PROFESIONALISMO. GRACIAS A USTED POR EL AFECTO DE SIEMPRE. EROS ❤ . AT THE END OF THE FIRST LEG OF THE TOUR I NECESSARILY HAD TO STOP TO GET A SURGERY ON MY VOCAL STRINGS BECAUSE OF A THICKENESS PROBLEM AND IN ORDER TO RETURN STRONGER THAN BEFORE. NOW I MUST STOP AND REHABILITATE FOR TWO MONTHS. I'M SORRY FOR MY FANS ALL OVER THE NORTH, CENTER AND SOUTH AMERICA. I WILL MAKE UP ALL NEXT YEAR BUT IN EUROPE, THE TOUR WILL REGULARLY START OVER ON JULY 11, IN LOCARNO, FOR 2 MONTHS OF MUSICAL FESTIVALS. THANKS TO PROF. MARKUS HESS FOR HIS GREAT PROFESSIONALISM. THANKS TO ALL OF YOU FOR YOUR EVER AFFECTION. EROS ❤