Ερικ Μπάρντον: Κοιτάζω με δέος το Ηρώδειο και την Ακρόπολη

«Σήμερα κοιτάζω από μακριά με δέος το Ωδείο Ηρώδου Αττικού και την Ακρόπολη. Πλησιάζουν οι μέρες που θα στέκομαι εκεί μπροστά σας, παίζοντας μουσική με το συγκρότημά μου και θα αγγίζω αυτά τα ιερά εδάφη.

Η ζωή και η τέχνη μου με οδήγησαν σε διαφορετικά μέρη παντού στον πλανήτη και είναι ελάχιστα ακόμη εκείνα που δεν έχω γνωρίσει στη πολύχρονη καριέρα μου. Ωστόσο μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι αυτή η παράσταση θα είναι μία μοναδική, πρωτόγνωρη εμπειρία, μια ιστορική για μένα μέρα. Ανυπομονώ να μοιραστώ μαζί σας το βράδυ εκείνο». Έρικ Μπάρντον, Σεπτέμβριος 2019.

Λίγες μέρες πριν από την αποχαιρετιστήρια συναυλία του -την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο- την τελευταία μεγάλη συναυλία του στην Ελλάδα που τόσο αγαπά, ο Έρικ Μπάρντον στέλνει ένα μήνυμα που έχει τη σημασία του, καθώς όπως ο ίδιος λέει «... η ζωή και η τέχνη μου με οδήγησαν σε διαφορετικά μέρη παντού στον πλανήτη και είναι ελάχιστα ακόμη εκείνα που δεν έχω γνωρίσει...»

Υπενθυμίζεται ότι ο Έρικ Μπάρντον ζήτησε πριν λίγο καιρό από τους φίλους του να στείλουν τα τραγούδια που αγάπησαν περισσότερο μέσα στα χρόνια, για να τα συμπεριλάβει στο set list της βραδιάς.

Ποιά είναι τα τραγούδια αυτά; Όπως ήταν αναμενόμενο, τα «The House Of The Rising Sun», «It’s My Life», «Don’t Let Me Be Misunderstood», «We Gotta Get Οut Οf This Place», «Spill The Wine», «When I Was Young»....

Αμέσως μετά το ελληνικό live, πρώτο σταθμό της αποχαιρετιστήριας Ευρωπαϊκής περιοδείας του «It’s My Life!», οι Eric Burdon & The Animals, συνεχίζουν το μουσικό ταξίδι τους με έξι συναυλίες στην Ολλανδία και τη Γερμανία για να καταλήξουν στο Παρισινό L’Olympia, στις 8 Οκτωβρίου.