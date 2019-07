Έρικ Μπάρντον: Διαλέξτε τα αγαπημένα σας τραγούδια για το set list της συναυλίας στο Ηρώδειο

Ποια τραγούδια θα θέλατε πιο πολύ από όλα να ακούσετε ζωντανά στη μεγάλη αποχαιρετιστήρια βραδιά, στις 27 Σεπτεμβρίου, στο Ηρώδειο; αναρωτιέται ο ίδιος ο Έρικ Μπάρντον που, όπως είναι γνωστό, αγαπά ιδιαίτερα την Ελλάδα.

Και καλεί το αθηναϊκό κοινό να φτιάξει το set list, στέλνοντας μήνυμα στη σελίδα του στο facebook.

Γιατί, μπορεί να καταλαβαίνουμε από την πρώτη νότα το «The House Of The Rising Sun», να ξέρουμε απέξω τους στίχους του «It’s My Life» ή του «Don’t Let Me Be Misunderstood», να έχουμε χορέψει τρελά στους ρυθμούς του «The Night» ή του «We Gotta Get Οut Οf This Place», να λατρεύουμε τα «Spill The Wine», «When I Was Young», «Tobacco Road». Είναι όμως μόνο αυτά όσα δεν χορταίνουμε όλα αυτά τα χρόνια να ακούμε; Ή μήπως είναι και το «I’m Crying», το «Boom Boom», το «See See Rider», το «I Put A Spell On You και το «Paint It Black»; Τραγούδια που είπε με τους Animals ή με τους War, δικά του ή φοβερές διασκευές, κομμάτια που αγαπήσαμε και κάναμε δικά μας.

Μπορείτε λοιπόν να στείλετε εσείς οι ίδιοι στον Eric Burdon, με private message, τα τραγούδια που θα θέλατε να απολαύσετε live εκείνη τη βραδιά, εδώ: https://www.facebook.com/ OfficialEricBurdon/