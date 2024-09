Αγωγή κατά της Μάιλι Σάιρους - Κατηγορείται ότι το Flowers κοπιάρει τραγούδι του Bruno Mars

Η αγωγή αναφέρει μεταξύ άλλων: «Κάθε θαυμαστής του When I Was Your Man του Bruno Mars γνωρίζει ότι το Flowers της Miley Cyrus δεν έκανε όλη αυτή την επιτυχία από μόνο του. Το Flowers αντιγράφει πολυάριθμα μελωδικά, αρμονικά και στιχουργικά στοιχεία του When I Was Your Man […] Με βάση τον συνδυασμό και τον αριθμό των ομοιοτήτων μεταξύ των δύο ηχογραφήσεων, είναι αναμφισβήτητο ότι το Flowers δεν θα υπήρχε χωρίς το When I Was Your Man. Με το Flowers, οι Cyrus, Hein και Pollack δημιούργησαν ένα παράγωγο έργο του When I Was Your Man χωρίς άδεια».