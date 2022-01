«Blue Boy»: Το αριστούργημα του Τόμας Γκένσμπορο πρώτη φορά στο Λονδίνο μετά από 100 χρόνια

Stuart C. Wilson via Getty Images Παιδιά εργαζομένων στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου μπροστά από το έργο «The Blue Boy» του Τόμας Γκένσμπορο. National Gallery, 24 Ιανουαρίου 2022, Λονδίνο. (Photo by Stuart C. Wilson/Getty Images)