Βόρεια Κορέα κατά Νότιας Κορέας: Ο πόλεμος των φυλλαδίων

ASSOCIATED PRESS Κλασική εικόνα με γιγαντοαφίσα στο πλαίσιο του πολέμου προπαγάνδας στη Νότια Κορέα. Στο παρελθόν, με τελευταίο επίσημο συμβάν καταγεγραμμένο μέσα στο 2018, οι αρχές της Νότιας Κορέας εμπόδισαν τους λεγόμενους «αποστάτες» να στείλουν αερόστατα με φυλλάδια στο Βορρά. Στη γιγαντοαφίσα αναφέρεται πάντως: "Ψεύτικη ειρήνη και τακτική δήθεν διαλόγου από τον δολοφόνο-τύρανο Κιμ Γιονγκ Ουν". (AP Photo/Ahn Young-joon)

«Τα τυπογραφεία της Βόρειας Κορέας εργάζονται υπερωριακά τα τελευταία 24ωρα για να αναβιώσουν ένα αγαπημένο όπλο ψυχολογικού πολέμου, που αξιοποιήθηκε κατά κόρον στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου: στέλνοντας εκατομμύρια φυλλάδια προπαγάνδας από τη μία πλευρά στην άλλη, στα πιο βαριά εξοπλισμένα σύνορα του κόσμου και διασκορπίζοντάς τα πάνω από τη Νότια Κορέα », γράφουν σήμερα οι New York Times, περιγράφοντας την πραγματικότητα - τώρα - στην κορεατική χερσόνησο.

ASSOCIATED PRESS Νοτιοκορεάτης «αποστάτης» ετοιμάζει πλαστικά μπουκάλια με ρύζι, που προορίζονται για τη Βόρεια Κορέα μέσω αερόστατων. Πόλεμος προπαγάνδας με όλα τα όπλα... (AP Photo/Ahn Young-joon)

ASSOCIATED PRESS Νοτιοκορεάτες «αποστάτες» ετοιμάζουν πλαστικά μπουκάλια με ρύζι, που προορίζονται για τη Βόρεια Κορέα μέσω αερόστατων. Πόλεμος προπαγάνδας με όλα τα όπλα...(AP Photo/Ahn Young-joon)

ASSOCIATED PRESS Διαδηλωτές στη Νότια Κορέα υψώνουν πανό κατά την επιχείρησης ρίψης φυλλαδίων στην Βόρεια Κορέα, θεωρώντας ότι υποδαυλίζει την ένταση. (AP Photo/Ahn Young-joon)