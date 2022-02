Brit Awards: Σάρωσε η Αντέλ, τα βραβεία και η αφιέρωση στον γιο και στον πρώην σύζυγο της

Η ράπερ Little Simz απέσπασε το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη, οι Wolf Alice το βραβείο Γκρουπ της Χρονιάς και ο Dave το βραβείο της νέας κατηγορίας Hip Hop/Rap/Grime, στην πρώτη τελετή στην ιστορία της διοργάνωσης με βραβεία χωρίς φύλλο και χωρίς τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών καλλιτεχνών.

Στα highlight της βραδιάς, η άφιξη στο κόκκινο χαλί της Κόρτνεϊ Κοξ από τα «Φιλαράκια», το δαχτυλίδι της Αντέλ, το οποίο οι φαν της εξέλαβαν στο twitter ως δαχτυλίδι αρραβώνων με τον σύντροφο της, μάνατζερ Ριτς Πολ, η εμφάνιση του Εντ Σίραν ο οποίος άνοιξε το σόου της τελετής παρέα με τους Bring Me The Horizon ερμηνεύοντας σε heavy metal εκδοχή το τραγούδι του Bad Habits, η cameo εμφάνιση της Έμα Κόριν, πρωταγωνίστριας της σειράς The Crown, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Little Simz (η οποία ανέβηκε στη σκηνή να παραλάβει το βραβείο της μαζί με τη μητέρα της) και η κιθάρα του Dave που έβγαζε φωτιές -κυριολεκτικά.