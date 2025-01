Carrie Underwood: Ποια είναι η σταρ της κάντρι που θα τραγουδήσει στην ορκωμοσία Τραμπ

via Associated Press

Η Underwood, η οποία έγινε διάσημη μετά τη νίκη της στην τέταρτη σεζόν του ριάλιτι American Idol, θα ερμηνεύσει το τραγούδι « America the Beautiful ».

Το απολιτίκ (;) κορίτσι από την Οκλαχόμα

Η Underwood, μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες όλων των εποχών στη μουσική βιομηχανία, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 85 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, έχει κερδίσει τρία βραβεία Grammy. Μεταξύ των μεγάλων επιτυχιών της είναι τα τραγούδια Inside Your Heaven, Jesus, Take the Wheel και Cowboy Casanova.