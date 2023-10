Χαμάς εναντίον Ισραήλ: Τρομοκρατία ή Απελευθερωτικός Αγώνας;

via Associated Press

via Associated Press

Τι διδάγματα μπορεί επομένως να αντλήσει η Ελλάδα από τα πρόσφατα γεγονότα;

2. Κομβικής σημασίας είναι επίσης η δημιουργία Κοινότητας Υπηρεσιών Πληροφοριών (Intelligence Community) στα πρότυπα των ΗΠΑ υπό ενιαία διεύθυνση όπως το Γραφείο Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίες Πληροφοριών (Office of Director of National Intelligence), καθώς με τον τρόπο αυτό διασταυρώνονται πληροφορίες από όλους τους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφάλειας, Υπηρεσιών και Φορέων, παρέχοντας τη δυνατότητα στην εκάστοτε ηγεσία να αντιληφθεί τη « μεγάλη εικόνα » (big picture), να εντοπίσει τάσεις και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα. xx

ii Zachary Laub & Kali Robinson. «What Is Hamas?». Council on Foreign Relations. 09 October 2023. https://www.cfr.org/backgrounder/what-hamas (09/10/2023).

v Palestinian Islamic Resistance Movement. «A Document of General Principles and Policies». n.d. p.7. https://hamas.ps/en/post/678/A-Document-of-General-Principles-and-Policies (09/10/2023).

viii Ο ισλαμικός όρος « Ummah » αναφέρεται στο σύνολο της Μουσουλμανικής κοινότητας (πιστών του Ισλάμ) ανεξάρτητα από την εθνικότητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. Brown University. «Umma». Joukowsky Institute for Archaeology & the Ancient World. 15 December 2010. https://brown.edu/Departments/Joukowsky_Institute/courses/afterpharaohs2010/13415.html (10/10/2023).

ix Palestinian Islamic Resistance Movement. «A Document of General Principles and Policies». Οπ.π.

xi Ministry of Foreign Affairs. «UN General Assembly Resolution 181». Government of Israel. 29 November 1947. https://www.gov.il/en/Departments/General/un-general-assembly-resolution-181 (09/10/2023).

xii Ministry of Foreign Affairs. «List of countries and status of diplomatic relations with Israel». Government of Israel. 15 February 2023. https://www.gov.il/en/Departments/General/israeli_relations (09/10/2023).