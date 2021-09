«Classic Rock 5» στο Ηρώδειο με Τζο Λιν Τέρνερ και Ντέιβ Μπίκλερ

Το Classic Rock 5 επιστρέφει στο Ηρώδειο με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών υπό τη διεύθυνση του Αναστάσιου Συμεωνίδη και γκεστ τον Τζο Λιν Τέρνερ, που χάρισε την φωνή του στα συγκροτήματα των Rainbow και Deep Purple και τον Ντέιβ Μπίκλερ, τη φωνή του Eye Of The Tiger (το τραγούδι που βραβεύτηκε με Grammy Award for ‘Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal’ ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις μεγάλες επιτυχίες των Deep Purple, Rainbow, Queen, Scorpions (Smoke on the water, Eye Of The Tiger, I Surrender, Highway Star, Wind of change, Burning Heart, Spotlight kid).

Ο Λιν Τέρνερ θα ερμηνεύσει τραγούδια - σταθμούς στην ιστορία της ροκ όπως Spotlight kid και I Surrender μέχρι Smoke on the water και Highway Star, ενώ ο Μπίκλερ, εκτός από την μεγάλη επιτυχία του θα ερμηνεύσει και άλλα τραγούδια των Survivor, όπως το Burning Heart, Feels Like Love, I Can’t Hold Back, αλλά και από την σόλο καριέρα του.