Δέκα πολιτικές ταινίες που αγαπήσαμε

United Archives via Getty Images

United Archives via Getty Images

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ -πέραν της σκηνοθεσίας- υποδύεται έναν Κυβερνήτη που έχει θέσει υποψηφιότητα στον πρώτο γύρο των Προεδρικών εκλογών με το κόμμα των Δημοκρατικών, ενώ ο Ράιαν Γκόσλινγκ τον εκπρόσωπο Τύπου του και η Μαρίσα Τομέι την ρεπόρτερ των New York Times.

Ο Βρετανός (πλέιμποϊ) τηλεοπτικός παρουσιαστής ψυχαγωγικών προγραμμάτων Ντέιβιντ Φροστ, αποφασίζει το 1974 να κυνηγήσει μία συνέντευξη με τον παραιτηθέντα πρόεδρο Νίξον. Τρία χρόνια μετά, ο Νίξον αποφασίζει να λύσει τη σιωπή του και να μιλήσει εφ′ όλης της ύλης.

Την ιστορική αναμέτρηση των δύο εξ αδιαμέτρου διαφορετικών ανδρών, στις 23 Μαΐου 1977, παρακολούθησαν πάνω από 45 εκατ. τηλεθεατές.

Η επιλογή του Νίξον δεν ήταν τυχαία, καθώς θεώρησε ότι ένας παρουσιαστής ανάλαφρων εκπομπών θα ήταν εύκολη υπόθεση και θα τον βοηθούσε να αποκαταστήσει την εικόνα του στις καρδιές και τη συνείδηση των Αμερικανών. Με τη διαφορά ότι, η συνομιλία κατέληξε σε ομολογία του Νίξον για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Γουότεργκέϊτ.

Γεννημένος στο Κεντ, o Ντέιβιντ Φροστ σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ και στη συνέχεια εργάστηκε στο ITV και στο BBC παρουσιάζοντας αρχικά την εκπομπή “That Was The Week That Was”, μεταξύ του 1962 και του 1963. Η καριέρα του εκτινάχθηκε μετά τη σειρά συνεντεύξεων με τον Νίξον.

Με τους Σαμ Ρόκγουελ, Κέβιν Μπέικον, Μάικλ Σιν, Φρανκ Λανγκέλα (στον ρόλο του Νίξον).