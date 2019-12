Τι μαθήματα πήραμε σχετικά με την υγεία μας το 2019; Μπορεί κάποια απ′ αυτά ήδη να τα γνωρίζουμε, κάποια να τα πληροφορηθούμε μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου. Γεγονός παραμένει πότε θα είμαστε έτοιμοι να πάρουμε αποφάσεις που θα μας χαρίσουν καλλύτερη υγεία και ως εκ τούτου, ποιότητα ζωής. Μήπως το ξεκίνημα του 2020 μπορεί να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία; Ιδού τι μάθαμε για την υγεία μας το 2019 που μπορεί να μας βοηθήσει να τη βελτιώσουμε το 2020:

1. Η κίνηση μπορεί να γιατρέψει τον πόνο στην πλάτη.

Για πολλά χρόνια υπήρχε η πεποίθηση ότι η ξεκούραση γιατρεύει. Στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο. «Η κίνηση είναι φάρμακο», λέει στην HuffPost UK η σύμβουλος φυσιοθεραπεύτρια, Λόρα Φινουκέιν.

2. Δεν υπάρχει επιστημονική θεραπεία για το hangover

«Δεν γνωρίζουμε τι προκαλεί το hangover ακόμη», λέει ο Αλέξις Γουίλετ, συγγραφέας του «Drinkology. The Science of What We Drink and What It Does to Us» («Drinkology. Η επιστήμη του τι πίνουμε και τι επιπτώσεις έχει»). Πως, λοιπόν, να το θεραπεύσουμε;

3. Η χοληστερόλη θα πρέπει να βρίσκεται στο ραντάρ μας, ανεξαρτήτως ηλικίας

Οι άνθρωποι κάτω των 40 τσεκάρουν τα επίπεδα χοληστερόλης τους μετά από κάποια αρρώστεια. Αλλά ο Κρις ΄Αλεν, επικεφαλής Φροντίδας Υγείας για τη Χοληστερόλη επισημαίνει: «Δεν χρειάζεται να περιμένεις να φθάσεις 40 ετών για να την τσεκάρεις».

4. Η «γιόγκα ματιού» μπορεί να βοηθήσει στα προβλήματα που παρουσιάζει η διαρκής συνάντησή μας με την οθόνη

... και τι μπορεί να κάνει κανείς γι′ αυτό; Απλά «γιόγκα ματιού»: να κοιτάξεις αριστερά, να επιστρέψεις το βλέμμα στην αρχική θέση θέασης, να κοιτάξεις δεξιά και ξανά πάλι πίσω. Το ίδιο να κάνεις με ένα βλέμμα πάνω και κάτω. Να επαναλάβεις τέσσερις φορές, να κλείσεις τα μάτια και να ξεκουραστείς στο ενδιάμεσο. Ας το επαναλάβεις αρκετές φορές μέσα στην ημέρα.

5. Οι βιταμίνες πρέπει να καταναλώνονται μετά φαγητού

«Το να καταναλώνουμε βιταμίνες με ή μετά το φαγητό είναι γενικά μια καλή ιδέα για να ελαχιστοποιήσουμε στομαχικές επιπτώσεις, εκτός κι αν υπάρχουν άλλες οδηγίες», αναφέρει ο Φιλ Ντέι, φαρμακοποιός του Pharmacy2U.

6. Ο καρκίνος του δέρματος είναι πιο κοινός απ′ ότι νομίζουμε

Στη Μεγάλη Βρετανία, τουλάχιστον, ο καρκίνος του δέρματος είναι ένας από τους πιο κοινούς τύπους καρκίνου. Ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσει κανείς είναι να προστατεύεται από τις ακτίνες UV φορώντας αντιλιακό καθημερινά - κι όχι μόνο την περίοδο των διακοπών.

7. Η κατανάλωση εξαιρετικά επεξεργασμένου φαγητού κάνει πολύ κακό στην υγεία

Σ′ αυτά τα φαγητά συμπεριλαμβάνονται τα αναψυκτικά, τα γλυκά, τα μπισκότα, τα τσιπς και τα έτοιμα φαγητά. ΄Αρα, μήπως να προσπαθήσει κανείς να σταματήσει τα παραπάνω και να εισαγάγει μια ισορροπημένη διατροφή στη ζωή του;

8. Προϊόντα πλύσης «ευαίσθητων περιοχών» είναι χάσιμο χρόνου

Σαπούνια, shower gels και σπρέι που χαρακτηρίζονται ως υγιεινά για τις γυναίκες δεν είναι απλά χάσιμο χρόνου αλλά μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην περιοχή», λέει η γυναικολόγος dr. Τζεν Γκούντερ.

9. Δεν πρέπει να παίρνουμε αντιβιωτικά για ένα κρύωμα ή για πονόλαιμο

Τα αντιβιωτικά πρέπει να λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, για μολύνσεις του ουροποιητικού, βακτηριακές ιγμορίτιδες, βακτηριακές μολύνσεις αυτιού, μολύνσεις στο δέρμα κ.α.

10. Δεν χρειάζεται να έχουμε εμμονή με τον πολύ ύπνο

«Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται πολύ, κάποιοι άλλοι λιγότερο ύπνο», λέει ο ΄Αντριου Μπάγκσάου, συν-διευθυντής του Κέντρου Υγείας Ανθρώπινου Εγκεφάλου του Πανεπισημίου του Μπέρμινχαμ.

11. Το άγχος σωματοποιείται

Πολλά συμπτώματα σχετίζονται με το άγχος κι αυτά είναι, μεταξύ άλλων, στομαχικοί πόνοι, κηλίδες, καρδιακά προβλήματα, θέματα με την πίεση αίματος και άλλα.

12. Μάλλον παίρνουμε λάθος παυσίπονο

Είστε σίγουροι ότι χρησιμοποιείτε τον σωστό τύπου παυσίπονου όταν υποφέρετε από κάποιο πόνο; Υπάρχουν τρεις τύποι: ιβουπροφαίνη, παρακεταμόλη κι ασπιρίνη. Δεν είναι για όλες τις περιπτώσεις. Η παρακεταμόλη ενδείκνυται, μεταξύ άλλων, για κρυώματα, γρίπη, πονόλαιμο, πονοκέφαλο και πονόδοντο, ενώ η ιβουπροφαίνη ενδείκνυται για μυικούς πόνους, τραύματα και πόνους περιόδου.

13. Υπάρχει λόγος που παχαίνουμε καθώς μεγαλώνουμε

Δεν είναι μυστικό το ότι καθώς μεγαλώνουμε μπορεί να τρώμε και να εξασκούμαστε το ίδιο με το παρελθόν αλλά να παχαίνουμε περισσότερο. ΄Ερευνα από τη Σουηδία μας μαθαίνει ότι το ποσοστό που τα λιπίδια μετακινούνται κι αποθηκεύνται μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε. Τροχοπέδη σ′ αυτό μπορεί να γίνει η διαρκής σωματική άσκηση, καθώς επίσης και το να μην το βάζουμε κάτω.

ΠΗΓΗ: HuffPost UK