Δύο αιώνες παροξυσμού του ανθρώπινου πνεύματος

To 1910, ο αγγλικός στόλος είναι ο πιο ισχυρός και πιο ανεπτυγμένος στον κόσμο. Το κάρβουνο εγκαταλείπεται ως καύσιμο για τα πλοία του και προτιμά το μαζούτ. Ταυτόχρονα, οι αυξανόμενες ανάγκες του Βασιλικού Ναυτικού πιέζουν τους βιομήχανους να φτιάξουν εργοστάσια και να αυξήσουν την παραγωγή. Η στήριξη της χειρωνακτικής δουλειάς των εργατών από την ακρίβεια και την ταχύτητα της μηχανής προαναγγέλλει μια καινούρια έννοια. Την μαζική παραγωγή. Σε αυτή την άνευ προηγουμένου παραγωγή θα συμμετέχουν σύντομα οι κατασκευαστές αεροσκαφών και κυρίως οι κατασκευαστές πολεμικών κανονιών. Τα εμπόλεμα κράτη αναπτύσσουν παντού εργοστάσια. Η Ford στις ΗΠΑ, η Vauxhall στην Αγγλία, η Daimler στη Γερμανία.

Όλα αυτά, πριν έρθει η εποχή του αυτοκινήτου. Ο Γάλλος εφευρέτης Λουί Ρενό, από το δυτικό Παρίσι, κατασκευάζει το πρώτο του αυτοκίνητο το 1898, σε ηλικία 21 ετών. Δεκαέξι χρόνια αργότερα διοικεί μια αυτοκρατορία. Ο πόλεμος θα την κάνει ακόμα πιο μεγάλη. Ενώ οι νεαροί στρατιώτες πεθαίνουν στο μέτωπο ο Ρενό δουλεύει ακατάπαυστα . Από το εργοστάσιο βγαίνουν χιλιάδες κανόνια, οβίδες, κινητήρες αεροσκαφών και αναγνωριστικά αεροσκάφη. To 1917 ο Ρενό κατασκευάζει το πρώτο γαλλικό άρμα μάχης. Σε τέσσερα χρόνια πολέμου πενταπλασιάζει τα έσοδα της επιχείρησής του. Ο Λουί Ρενό είναι μόνο ένας ανάμεσα σε τόσους άλλους.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Γερμανοί χημικοί πρέπει να αντιδράσουν. Για να αντισταθμίσουν την κλοπή των ευρεσιτεχνιών, ενώνονται και ιδρύουν το 1925 την ομάδα IG FARBEN. Οι Γερμανοί χημικοί μπορούν και πάλι να εκφραστούν. H IG FARBEN γίνεται γρήγορα η μεγαλύτερη χημική εταιρεία. Σε όλη τη διάρκεια του αιώνα όλες οι χημικές βιομηχανίες αποκτούν μια νοσηρή σχέση με τον πόλεμο και την καταστροφή. H IG Farben παράγει το Zyklon Β που θα χρησιμοποιηθεί στους θαλάμους αερίων. H Dupont, το πλουτώνιο για το Πρόγραμμα Μανχάταν . Η Monsanto, αφού έφτιαξε τα πρώτα φυτοφάρμακά της, θα φτιάξει μαζί με την Down Chemical τον Πορτοκαλί Παράγοντα του πολέμου του Βιετνάμ . Αξιοποιώντας το επιστημονικό του πνεύμα για να σκοτώσει τον εχθρό, ο άνθρωπος έμαθε να σκοτώνει γενικά οτιδήποτε ζωντανό.

To 1918, η Αμερική θεωρείται η νέα μεγάλη παγκόσμια δύναμη και χορεύει στους ρυθμούς της τζαζ σε Σικάγο και Νέα Υόρκη. Περισσότερο από κάθε άλλη εφεύρεση του ανθρώπου, το αυτοκίνητο γίνεται σύμβολο εκσυγχρονισμού. Αρχικά, μόνο ένα μικρό μέρος του πληθυσμού έχει αυτοκίνητα. Αστοί που αγαπούν τις έντονες εμπειρίες. Το αυτοκίνητο αποτελεί μια καινούρια ενόχληση κι έναν καινούριο κίνδυνο για τους πολίτες. Από το Λονδίνο, ως τη Νέα Υόρκη κι από το Παρίσι ως το Βερολίνο, ο Τύπος προτείνει να απαγορευθεί εντός των πόλεων ή τουλάχιστον να μειωθεί σημαντικά η ταχύτητά του. Το χαρακτηρίζουν ως ένα ”επικίνδυνο όπλο” ως ”σκοτώστρα”. Το αυτοκίνητο επιβάλλει μια νέα πειθαρχία στην πόλη και εμποδίζει το παιχνίδι των παιδιών σε δημόσιους χώρους.

To 1921, στο Πίτσμπουργκ μια σιωπηλή πορεία συγκεντρώνει 5.000 άτομα. 221 ήταν τα παιδιά που σκοτώθηκαν από αυτοκίνητα εκείνη τη χρονιά. Την επόμενη χρονιά, στη Βαλτιμόρη υψώνεται ένα μνημείο στη μνήμη των παιδιών που σκοτωθήκαν από τροχαίο. Η οργή και τα δάκρυα συνοδεύουν την ανάπτυξη του αυτοκινήτου. Το λόμπι των αυτοκινήτων δείχνει στους πεζούς πως ο δρόμος δεν τους ανήκει πια.

Διαβάσεις, κόκκινα φανάρια ασφαλτόστρωση, δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας κυκλικοί κόμβοι, πάρκινγκ αλλάζουν τη φυσιογνωμία των πόλεων για να τις προσαρμόσουν στις ”σκοτώστρες”. To 1922 ενώ 10.000 παιδιά βγαίνουν στους δρόμους της Ν. Υόρκης για την πρόληψη των κινδύνων του αυτοκινήτου ένας ισχυρός άντρας, ο Άλμπερτ Σλόουν ιδιοκτήτης της General Motors, δημιουργεί μια ομάδα εργασίας. Η αποστολή της ομάδας αυτής ήταν ένα σχέδιο για την αντικατάσταση των ηλεκτρικών τραμ από λεωφορεία και ιδιωτικά αυτοκίνητα.

To 1929, όμως, το χρηματιστηριακό κραχ συγκλονίζει την Αμερική. Οι κερδοσκόποι το παράκαναν. Ο κόσμος θα πεινάσει. Οι εργάτες και η μεσαία τάξη θα γνωρίσουν την ανεργία. Οι βιομήχανοι και οι τραπεζίτες που είχαν κέρδη ρεκόρ επηρεάζονται πολύ άσχημα. Τα μεγάλα ονόματα, Merrill, JP Morgan, Goldman Sachs, χάνουν τεράστιο κομμάτι της περιουσίας τους. Οι Ροκφέλερ βλέπουν την περιουσία να χάνεται σαν το χιόνι στον ήλιο. Ο Ουίνστον Τσόρτσιλ χάνει 500.000$. Ακόμα και ο Γκράουτσο Μαρξ χάνει 240.000$ στην κρίση. Η παραγωγή πετρελαίου, κάρβουνου, αυτοκινήτων μειώνεται δραστικά. Σε λιγότερους από τρεις μήνες, η General Motors του Σλόουν χάνει τα 3/4 της αξίας της μετοχής της.

To 1933, ο Αδόλφος Χίτλερ παίρνει την εξουσία. Είναι επικεφαλής μιας φτωχής χώρας. Πιο φτωχής από τη Γαλλία, την Αγγλία ή ακόμα και τις ΗΠΑ. Ο νέος Καγκελάριος πολλαπλασιάζει τις ομιλίες, όπου υπόσχεται ότι θα δώσει πίσω στον λαό την περηφάνια του. Ο Χίτλερ, εντυπωσιασμένος από την προσωπικότητα του Φορντ, την παραγωγικότητά του και τον αντισημιτισμό του, ξεκινά ένα ιστορικό έργο. Την κατασκευή 6.000 χλμ αυτοκινητόδρομων, το πρώτο δίκτυο στον κόσμο.

Ο πόλεμος οδήγησε σε έναν παροξυσμό. Μετά την καταστροφή στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, επιστήμονες και πολιτικοί στην Αμερική συνειδητοποιούν ότι η πυρηνική ενέργεια ανοίγει νέους ορίζοντες. Όπως το αέριο του Α′ Παγκόσμιου, τα τανκ, το νάιλον ή τα ραντάρ του Β′ Παγκόσμιου, η ατομική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτός πολέμου. Ο άνθρωπος έχει ένα χρήσιμο εργαλείο για να αλλάξει τη Γη. Η ατομική ενέργεια είναι πια το ιδανικό σύμβολο της ανθρώπινης υπερβολής. Προσωπικότητες της εποχής λένε ότι θα γκρεμίσουν βουνά θα αλλάξουν τη ροή των ποταμών, θα φέρουν νερό στις ερήμους, θα φέρουν ζωή σε περιοχές, όπου δεν πάτησε ποτέ ο άνθρωπος, θα εκμεταλλευτούν απρόσιτα ορυχεία και θα αλλάξουν το κλίμα. Αυτοί οι οραματιστές γεμάτοι έμπνευση θα τραβήξουν την προσοχή των κυβερνήσεων που έχουν στα χέρια τους πυρηνική ενέργεια. To 1957 ο Λεβί Στρος διευθυντής της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ, ξεκινά την Επιχείρηση Plowshare.

To 1948 η Μαρία Τέλκες, μια σπουδαία βιοφυσικός του ΜΙΤ, αναπτύσσει ένα ηλιακό σπίτι, αυτόνομο κατά 75% . Δεκάδες πανεπιστήμια δουλεύουν πάνω στα δικά τους πρότζεκτ. Μικρές εταιρείες αναπτύσσουν και πωλούν εκατοντάδες χιλιάδες ηλιακούς θερμοσίφωνες. Στη Φλόριντα, στις αρχές της δεκαετίας του ’50, το 80% των κατοικιών είναι εξοπλισμένο. Για πολλούς αρχιτέκτονες, δημοσιογράφους και προσωπικότητες η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ένα είδος ιδανικού.

To 1955, στις ΗΠΑ περίπου 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα βγαίνουν από τα εργοστάσια ενώ ένας στους έξι δουλεύει άμεσα η έμμεσα στην αυτοκινητοβιομηχανία. To 1956, ο πρόεδρος Αϊζενχάουερ εντυπωσιασμένος από τους δρόμους του Χίτλερ ξεκινά ένα τεράστιο πρόγραμμα κατασκευής αυτοκινητόδρομων. Ασφαλείς, σύγχρονους, χωρισμένους αυτοκινητόδρομους χωρίς ούτε ένα φανάρι ή πινακίδα στοπ. Αυτό το σύστημα διαπολιτειακών αυτοκινητοδρόμων αποτελεί την κίνηση του μέλλοντος. Ο Αϊζενχάουερ βλέπει μακριά. 70.000 χλμ διαπολιτειακών αυτοκινητοδρόμων κατασκευάζονται με το ιλιγγιώδες ποσό των $50 δισεκατομμυρίων. Στο Κογκρέσο, αυτή η κατασπατάληση δημοσίου χρήματος δικαιολογείται για λόγους εθνικής ασφάλειας. Για τη εξυπηρέτηση 400 στρατιωτικών βάσεων και κυρίως για την αποκέντρωση της αμερικανικής βιομηχανίας, ώστε να είναι ποιο ανθεκτική μια ρωσική-πυρηνική επίθεση.

Στη διάρκεια του ψυχρού Πολέμου όμως, η αμερικανική πολιτική, οικονομική και στρατιωτική ελίτ κρίνει πως ένας τέτοιος περιορισμός θα είναι ασύμβατος με τον αγώνα εναντία στο κομμουνιστικό μπλοκ . To 1951, ο πρόεδρος Τρούμαν παίρνει τον φάκελο στα χέρια του. Ζητά την αναφορά μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής με επικεφαλής τον Γουίλϊαμ Σάμιουελ Πάλεϊ έναν επιχειρηματία και άνθρωπο των ΜΜΕ. Ο Τρούμαν ζητά από την επιτροπή για τον μακροπρόθεσμο εφοδιασμό των ΗΠΑ σε πρώτες ύλες. Μετά από αρκετούς μήνες η επιτροπή Πάλεϊ προτείνει να επιστρατευθούν οι παγκόσμιες πηγές για να εξασφαλιστεί η Δύση διατηρώντας τους αμερικανικούς πόρους για το μέλλον . Οι φυσιολάτρες προειδοποιούν, αλλά τους αγνοούν. Η ανάπτυξη πρέπει να συνεχιστεί με όποιο κόστος.

Στις αρχές της δεκαετίας ’40, ο αντιπρόεδρος Χένρι Γουάλας ζητά από το ίδρυμα Ροκφέλερ να βοηθήσει τη μεξικανική κυβέρνηση να αναπτυχθεί γεωργικά. Το Μεξικό δυσκολεύεται να θρέψει τον πληθυσμό του. Για την αμερικανική κυβέρνηση, αλλά και για τους Ροκφέλερ αυτό αποτελεί πρόβλημα. Ένας λιμός στο Μεξικό μπορεί να προκαλέσει πολιτική αστάθεια και θα ανέβαλε τις τεράστιες επενδύσεις τους στην περιοχή. To πρόγραμμα προτείνει να αλλάξει σε βάθος τις συνήθειες στη χώρα επιβάλλοντας τις μεθόδους της βιομηχανικής γεωργίας των ΗΠΑ. Επιλεγμένη σπορά, άρδευση και μηχανοποίηση. Πολλοί Μεξικανοί εκτροφείς βελτίωσαν την εκτροφή των ζώων τους. Περισσότερη τροφή, για περισσότερους ανθρώπους. Το μεξικανικό Υπουργείο Γεωργίας, με τη συμβολή του Ιδρύματος Ροκφρλερ, βοήθησε τους Μεξικανούς αγρότες και να υιοθετήσουν ανάλογες βελτιώσεις. Ένα μικρό αλλά σημαντικό κομμάτι μιας διεθνούς κομπανίας, που θα βοηθήσει να σταματήσει η πείνα στον κόσμο. Το πρόγραμμα του ιδρύματος ξεκινά το 1941 με σπόρους υβριδικού καλαμποκιού. Σύντομα επεκτείνεται και σε άλλους τύπους σπόρων: σιτάρι, φασόλια, ρύζι. Επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Στην Κολομβία, τη Χιλή, το Εκουαδόρ. Η σύγχρονη γεωργία εξαπλώνεται έτσι και στις χώρες του Νότου.

To 1972, η αποστολή ”Απόλλο 17″ στέλνει την πρώτη φωτογραφία της Γης στο σύνολό της. Η εικόνα γίνεται γρήγορα σύμβολο ενός τελειωμένου κόσμου, ενός εύθραυστου πλανήτη. Τον ίδιο χρόνο, μια ομάδα ειδικών, υψηλόβαθμων αξιωματούχων και βιομηχάνων από πάνω από 50 χώρες, η Λέσχη της Ρώμης αναθέτει σε μια ομάδα ερευνητών του ΜΙΤ να συντάξει μια έκθεση. Ο τίτλος της είναι: «Τα όρια της ανάπτυξης» (The limits to growth). Έχουν στα χέρια τους το αποκορύφωμα της τεχνολογίας. Ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα στο οποίο το κοινό δεν έχει ακόμα πρόσβαση. Τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Καταγράφουν τα δεδομένα της Γης με στατιστικές και εξισώσεις.