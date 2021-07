Δύο χρόνια διακυβέρνησης: Γιατί το 2022 είναι (πιθανότατα) εκλογικό έτος

Costas Baltas via Reuters Φωτογραφία αρχείου, 7 Ιουλίου 2019. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρετάει καθώς απευθύνεται σε υποστηρικτές της ΝΔ, έξω από τα γραφεία του κόμματος, λίγο μετά την ανακοίνωση του νικηφόρου εκλογικού αποτελέσματος. REUTERS/Costas Baltas TPX IMAGES OF THE DAY