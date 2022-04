Δύο πρεμιέρες στο Θέατρο του Νέου Κόσμου με γυναικείες υπογραφές

Εδώ, οι μουσικοί Nalyssa Green και Κατερίνας Παπαχρήστου (Tango With Lions) ερμηνεύουν ζωντανά ενώ οι έξι performers (Σεραφίτα Γρηγοριάδου, Σοφία Μανώλη, Βάλια Παπαχρήστου, Gemma Hansson Carbone) συνθέτουν επί σκηνής “μία καθηλωτική διερεύνηση της γυναικείας ταυτότητας, ένα συναρπαστικό οπτικό καλειδοσκόπιο.” Douglas Kennedy, τέως διευθυντής του Peacock Theatre του Λονδίνου, Συγγραφέας διεθνών bestseller όπως The Big Picture, The Pursuit of Happiness, Leaving the World