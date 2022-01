Διακοπή της κυκλοφορίας στην Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, στη λεωφόρο Αθηνών

Διακόπηκε, πριν από λίγο, σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κυκλοφορία των οχημάτων στη νέα εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στο ρεύμα προς Λαμία, από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας στους εξής δρόμους:

- ΔΙAKOΠH KYKΛOΦOPIAΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, ΡΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ

- ΔIAKOΠH KYKΛOΦOPIAΣ ΠANTOΣ EIΔOYΣ BAPEΩΣ OXHMATOΣ ANΩ TΩN 3.5 TONΩN ΣE ATTIKH OΔO, Δ.Π.Λ. YMHTTOY, ΠEPIΦEPEIAKHΣ AIΓAΛEΩ KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ. ΔYΣXEPEIA ΣTHN KYKΛOΦOPIA TΩN OXHMATΩN: 1. ΣTHN ATTIKH OΔO KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO ΠAIANIA EΩΣ METAMOPΦΩΣH, KAΘΩΣ KAI ΣTIΣ EΞOΔOYΣ AYTHΣ. ENEPΓOYNTAI ANTIΔPOMHΣEIΣ ΣTIΣ EΞOΔOYΣ ΓIA THN AΠOΣYMΦΩPHΣH 2. ΣTH Λ. MEΣOΓEIΩN KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO ΠENTAΓΩNO EΩΣ THN OΔO MIXAΛAKOΠOYΛOY. 3. ΣTH Λ. BAΣ. ΣOΦIAΣ PEYMA KYKΛOΦOPIAΣ ΠPOΣ ΣYNTAΓMA. H KYKΛOΦOPIA ΔIEΞAΓETAI KANONIKA ΣTHN N.E.O. AΘHNΩN - KOPINΘOY KAΘΩΣ KAI ΣTIΣ Λ. B. AMAΛIAΣ, Λ. AΛEΞANΔPAΣ, Λ. ΠOΣEIΔΩNOΣ, Λ. KHΦIΣIAΣ, KAΘΩΣ KAI ΣTIΣ OΔOYΣ ΠEIPAIΩΣ, ΣTAΔIOY KAI ΣTON EYPYTEPO KENTPIKO TOMEA AΘHNΩN.

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY AΠO TH ΣYMBOΛH THΣ ME THN Λ. MEΣOΓEIΩN KAI ΣTA ΔYO PEYMATA.

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN ΣTH Λ. EΛ. BENIZEΛOY (HΛIOYΠOΛH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN ΠΛATEIA 28HΣ OKTΩBPIOY ΠPOΣ THN ΠEP. KAPEA.

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN E.O. OINOHΣ - MAΓOYΛAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY EPΓOΣTAΣIOY TITAN PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA. 2) ΣTHN E.O. MEΓAPΩN- AΛEΠOXΩPIOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO TO 12O XΛM. ΘEΣH ΛOYMΠA ΠPOΣ MEΓAPA. 3) ΣTHN Λ. ΠAN. KANEΛΛOΠOYΛOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA AΠO THN OΔO ΠINΔOY ΠPOΣ THN ΠEP. YMHTTOY.

- ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 1) ΣΤΗ Λ. ΦΥΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 2) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΛΟΗΣ ΕΩΣ ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ. 3) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΆΓΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ ΕΩΣ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ.

- ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ YΠOXPEΩTIKH XPHΣH ANTIOΛIΣΘHTIKΩN AΛYΣIΔΩN 1) ΣTHN OΔO ΔEPBENOXΩPIΩN AΠO TO YΨOΣ THΣ KANTINAΣ ME THN EΠΩNYMIA ΘANAΣHΣ ΣTO PEYMA ΠPOΣ BOIΩTIA 2) ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN - ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ.

- ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN OΔO ANAΣTAΣEΩΣ (ΠAΠAΓOY) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TA KOIMHTHPIA ΠAΠAΓOY ΠPOΣ TON YMHTTO. 2) ΣTH Λ. ΔIONYΣOY KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO THN ΠEPIOXH THΣ ANATOΛHΣ (N. MAKPH) ΠPOΣ ΠENTEΛH. 3) ΣTHN ANΩNYMO OΔO (KAIΣAPIANH) KAI ΣTA ΔYO PEYMATA KYKΛOΦOPIAΣ AΠO TO YΨOΣ THΣ KAΛOΠOYΛAΣ ΠPOΣ YMHTTO.

- ΛOΓΩ XIONOΠTΩΣHΣ ΔIAKOΠH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN OXHMATΩN 1) ΣTHN ΛEΩΦOPO ΠAPNHΘOΣ AΠO TO YΨOΣ TOY TEΛEΦEPIK KAI ΣTA ΔYO PEYMATA. 2) ΣTHN OΔO ΔIONYΣOY AΠO TO YΨOΣ TOY 414 ΣNEN ΠPOΣ TON AΓ. ΠETPO. KAI 3) AΠAΓOPEYΣH THΣ KYKΛOΦOPIAΣ TΩN ΦOPTHΓΩN ΣTHN Π.E.O. AΘHNΩN - ΘHBAΣ AΠO TO YΨOΣ TOY ΠPATHPIOY YΓPΩN KAYΣIMΩN CYCLON PEYMA ΠPOΣ ΘHBA.