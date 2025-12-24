Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/12) στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, όταν ένα Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να εγκλωβιστούν μέσα οι επιβάτες.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 8:30 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Λόγω της ανατροπής, υπήρξαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα Πυροσβεστικές δυνάμεις από Κόρινθο, για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.
Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ από το τροχαίο χρειάστηκε η μεταφορά ενός τραυματία στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.
Πηγή: Korinthostv.gr