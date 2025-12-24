Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (24/12) στο 94ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Κορίνθου, όταν ένα Ι.Χ. όχημα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να ανατραπεί και να εγκλωβιστούν μέσα οι επιβάτες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 8:30 το πρωί στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο. Λόγω της ανατροπής, υπήρξαν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα Πυροσβεστικές δυνάμεις από Κόρινθο, για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων.

Advertisement

Advertisement

Η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ από το τροχαίο χρειάστηκε η μεταφορά ενός τραυματία στο νοσοκομείο, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή: Korinthostv.gr