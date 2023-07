Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου: Το Πέρασμα

imageBROKER/Moritz Wolf via Getty Images

ΜΕΡΑ #1

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023

20:45

The Wind Will Carry Us [Ο άνεμος θα μας πάρει]

Abbas Kiarostami, Ιράν, 1998, 118′

Το λυρικό, λιτό και υπερβατικό αριστούργημα του ιρανικού σινεμά ακολουθεί ένα κινηματογραφικό συνεργείο που φτάνει σ’ ένα χωριουδάκι στο Ιρανικό Κουρδιστάν για να γυρίσει μια ταινία για το μοιρολόι. Οι μέρες περνούν και η ζωή συνεχίζεται, ώσπου το συνεργείο αποχωρεί και το επέκεινα ξεχειλίζει και στην καθημερινότητα.