Disney+ Day στο ΚΠΙΣΝ με προβολές ταινιών, μουσική, installation και είσοδο ελεύθερη

Από τις 8 έως τις 11 Σεπτεμβρίου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τη συναυλία «Disney+ Day Live In Concert» με τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών , προβολές πρωτότυπων ταινιών Disney+ και ένα θεαματικό installation με φουσκωτές κατασκευές Disney+.

Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου , στις 21:00, στο Ξέφωτο του ΚΠΙΣΝ θα δοθεί η συναυλία «Disney+ Day Live In Concert» με την 55μελη συμφωνική, Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Η συναυλία περιλαμβάνει αγαπημένο περιεχόμενο του Disney+, με διαχρονικά μουσικά θέματα από ταινίες όπως «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», «Η Μικρή Γοργόνα», «Αλαντίν», «Πειρατές της Καραϊβικής» και «Ψυχρά κι Ανάποδα» αλλά και θέματα από τον «Iron Man» της Marvel, «The Mandalorian» από το Star Wars, ως και πρόσφατες επιτυχίες όπως το «Δεν Μιλούν Για Τον Μπρούνο» από την ταινία «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός».

Παράλληλα, τo Disney+, θα προσφέρει νέο περιεχόμενο, το οποίο θα γίνει διαθέσιμο στις 8 Σεπτεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της Disney+ Day θα παρουσιαστούν παγκοσμίως πολυαναμενόμενοι τίτλοι των Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και The Simpsons. Στο νέο περιεχόμενο που έρχεται στην υπηρεσία συμπεριλαμβάνονται τα:

«Thor: Love and Thunder»

Η ταινία «Thor: Love and Thunder» των Marvel Studios βρίσκει τον Θεό του Κεραυνού (Chris Hemsworth) σε ένα ταξίδι που δεν μοιάζει με οτιδήποτε έχει αντιμετωπίσει ως τώρα – ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Οι προσπάθειές του όμως διακόπτονται από έναν γαλαξιακό δολοφόνο, γνωστό ως Gorr the God Butcher (Christian Bale), ο οποίος επιδιώκει την εξαφάνιση των θεών. Για να καταπολεμήσει την απειλή, ο Thor ζητά τη βοήθεια του βασιλιά Valkyrie (Tessa Thompson), του Korg (Taika Waititi) και της πρώην φίλης του Jane Foster (Natalie Portman), η οποία – προς έκπληξη του Thor – χειρίζεται ανεξήγητα το μαγικό του σφυρί, το Mjolnir, όπως ο Thor. Μαζί, ξεκινούν μια δύσκολη κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο που κρύβεται πίσω από τον God Butcher και να τον σταματήσουν πριν να είναι πολύ αργά. Το «Thor: Love and Thunder» όπως και οι 15 ακόμα ταινίες του Marvel Cinematic Universe θα είναι διαθέσιμες σε ποιότητα IMAX Enhanced στο Disney+.