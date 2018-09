«Don't Lie to Me»: Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ κατά του Τραμπ με νέο τραγούδι

«The Liar in Chief, the Groper in Chief »

«Ο ψεύτης έχων το πρόσταγμα, ο έχων το πρόσταγμα που χουφτώνει», είπε σε συνέντευξή της στο Billboard η τραγουδίστρια. «Ναι, έχω γράψει πολλά άρθρα για αυτό το... πρόσωπο... (σ.σ. η αρθρογραφία της βρίσκεται στην αμερικανική έκδοση της HuffPost) που δεν έχει τρόπους, προσβάλλει τους πάντες, κοροϊδεύει τα άτομα με ειδικές ανάγκες», πρόσθεσε.«Είναι η διαμαρτυρία μου, κατά μία έννοια, για τον πρωτοφανή αυτό χρόνο στην ιστορία μας».

Σε άλλη συνέντευξη στο TIME η Στρέιζαντ δήλωσε: «Ο ηγέτης του ελεύθερου κόσμου δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται πολύ για την αλήθεια και παραβιάζει τους πυλώνες της δημοκρατίας, όπως η ελευθερία του λόγου, η ελευθερία της θρησκείας, η ελευθερία του Τύπου»