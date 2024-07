Δροσιά σε ταράτσες και θερινά σινεμά με εμπνευσμένες ειδικές προβολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

21/07 Lost Highway (1997) 22:30

22/07 Boogie Nights (1997) 23:00 // Ναταλί

23/07 Barton Fink (1991) 22:45

24/07 Ed Wood (1994) 22:45

25/07 Magnolia (1999) 21:00

26/07 Sullivan’s Travels (1941) 20:45Her (2013) 22:30

27/07 La La Land (2016) 22:30

28/07 Straight Outta Compton (2015) 22:30

29/07 A Star is Born (2018) 23:00 // Ναταλί30/07 Kiss Me Deadly (1955) 20:45China Town (1974) 22:4531/07 Babylon (2022) 21:0001/08 Once Upon a Time in Hollywood (2019) 21:00